Перес – Браиму после возвращения в «Реал»: «Ты часть клуба, где нет слова «сдаваться». Мадридисты будут наслаждаться твоей магией, добро пожаловать домой»

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Флорентино Перес Браим Диас Футбол

Флорентино Перес поздравил Браима Диаса с возвращением в «Реал».

С 2020 года полузащитник выступал за «Милан» на правах аренды. Ранее Браим продлил контракт с «Реалом» до 2027 года.

«Мы приветствуем возвращение одного из тех больших игроков, которые сделают нас еще сильнее. Наша цель – продолжать совершенствовать эту команду.

Пусть ни у кого не возникнет сомнений в том, что мы продолжим строить команду с желанием продолжать пожинать плоды успеха. Каждый трофей является толчком к следующему. «Реал» ненасытен даже в борьбе за невозможное.

Сегодня один из наших игроков, Браим Диас, возвращается в «Реал Мадрид». Добро пожаловать обратно домой. С первого дня ты ясно дал понять, что твоей мечтой было и остается стать частью истории этого клуба. Ты возвращаешься домой, оставив свой след в одном из самых легендарных клубов – в «Милане». Сегодня ты снова открываешь главу, полную волнения и потрясающих эмоций.

Мы знаем, как много ты боролся, чтобы снова надеть эту рубашку. Ты являешься частью клуба, где не существует слова «сдаться». Мы, мадридисты, будем наслаждаться твоим футболом и твоей магией. Очень рады твоему возвращению», – сказал президент «Реала» на презентации Браима.

9 комментариев

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corazón blanco
Удачи Браим, надеюсь сможет проявить себя со второй попытки и опыт полученный в Милане должен ему помочь. Вообще классный игрок, главное прибавить в стабильности.
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Сергей Удалов
Браим вернулся на скамейку Реала, поздравляю
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Gio Vasadze
Добротный футболист. Но он не выглядит тем кто будет тащить матчи в тяжёлых ситуациях
+1
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Quest
Асенсио 2.0
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0
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<~Inter~>
Ответ Quest
Асенсио 2.0
Он слабее Асенсио который переходил в Реал
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Танец Винисиуса
Вот это конечно наплел ,умеет Дон .
Максиму лавка ему светит .
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Сикарио
Ответ Maksat Yakubow
Твоей вашей магией? Это как?
- Это когда 0-4 на Унитазе делают после судейского поражения 0-1 дома.
- Это когда в каждом матче плейофф ЛЧ надо отыгрываться, а в конце эту ЛЧ выигрываешь.
- Это когда после того как выиграл ЛЧ, защищаешь титул еще дважды.
Так понятнее?
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