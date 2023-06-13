Перес – Браиму после возвращения в «Реал»: «Ты часть клуба, где нет слова «сдаваться». Мадридисты будут наслаждаться твоей магией, добро пожаловать домой»

Флорентино Перес поздравил Браима Диаса с возвращением в «Реал».

С 2020 года полузащитник выступал за « » на правах аренды. Ранее Браим продлил контракт с «Реалом» до 2027 года.

«Мы приветствуем возвращение одного из тех больших игроков, которые сделают нас еще сильнее. Наша цель – продолжать совершенствовать эту команду.

Пусть ни у кого не возникнет сомнений в том, что мы продолжим строить команду с желанием продолжать пожинать плоды успеха. Каждый трофей является толчком к следующему. «Реал» ненасытен даже в борьбе за невозможное.

Сегодня один из наших игроков, , возвращается в « ». Добро пожаловать обратно домой. С первого дня ты ясно дал понять, что твоей мечтой было и остается стать частью истории этого клуба. Ты возвращаешься домой, оставив свой след в одном из самых легендарных клубов – в «Милане». Сегодня ты снова открываешь главу, полную волнения и потрясающих эмоций.

Мы знаем, как много ты боролся, чтобы снова надеть эту рубашку. Ты являешься частью клуба, где не существует слова «сдаться». Мы, мадридисты, будем наслаждаться твоим футболом и твоей магией. Очень рады твоему возвращению», – сказал президент «Реала» на презентации Браима.