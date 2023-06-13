Браим о возвращении в «Реал»: «Знаю, что значит носить футболку лучшего клуба в мире. Я вернулся опытнее и готов совершенствоваться»
Браим Диас выступил на презентации после возвращения в «Реал».
Ранее Браим продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. С 2020 года 23-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Милан».
«Благодарю президента за доверие. Спасибо за вашу доброту и за то, что позволили мне продолжить писать историю лучшего клуба в мире. Я знаю, что значит носить эту футболку и представлять «Реал Мадрид».
Я вернулся более опытным, я стремлюсь совершенствоваться, и требования «Реала» определяют мою жизнь каждый день. Я уже говорил это в свой первый день [в «Реале»] и повторю сейчас: «Мадридист до конца. Вперед, Мадрид!» – сказал Браим.
Перес – Браиму после возвращения в «Реал»: «Ты часть клуба, где нет слова «сдаваться». Мадридисты будут наслаждаться твоей магией, добро пожаловать домой»
Асенсио уже всё выиграл и мотивации у него всё меньше, а зп хотел ого-го какую.
А пришёл голодный Браим, и с меньшей зп.
По нестабильности они наверное одинаковы
показывать, хотя бы два сезона. Трудяга, хоть и несуразный местами.