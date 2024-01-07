Руслан Нигматуллин: «Настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю – ни Лигу чемпионов, ни МЛС» 

Теги МЛС премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Футбол

Руслан Нигматуллин признался, что смотрит только российский футбол.

«Я настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю. Не смотрел и не буду смотреть — ни Лигу чемпионов, ни МЛС. Буду ждать нашего, российского!» — сказал экс-вратарь сборной России.

Весенняя часть сезона в России стартует 3 марта матчами 19-го тура Мир РПЛ.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну и зря
0
0
0
И крутить винилы он ещё любит
0
0
0
он в итоге Майамец или Москвич?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий