«Не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу, это бред. Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят». Канчельскис о международных турнирах

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис Политика Футбол

Андрей Канчельскис не верит в скорое возвращение России в мировой футбол.

«Всякое может случится в этом году, конечно.

Но я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу. Это бред.

Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят. Для нас в этом году ничего не поменяется. Будем пытаться найти соперников, который смогут выйти против нас», – отметил бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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8 комментариев
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Интересно, редакторы специально запостили это сразу после шизы Широкова?)
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Наконец-то что-то адекватное сказал. Пить что ли бросил?
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Не хотят, потому пришлось бы решать с бастующими.Поэтому им проще одну не пускай,чем со многими разбираться.
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Ответ Mikael Rikhard
давно в азию надо уходить и не жевать сопли. даже если и в азии играть не сможем, хотя бы какой-то удар по уефа будет
боюсь от такого удара УЕФА развалится
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