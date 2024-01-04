«Не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу, это бред. Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят». Канчельскис о международных турнирах
Андрей Канчельскис не верит в скорое возвращение России в мировой футбол.
«Всякое может случится в этом году, конечно.
Но я не верю в скорое возвращение российского футбола в Европу. Это бред.
Пока никто не сможет нас вернуть, даже если захотят. Для нас в этом году ничего не поменяется. Будем пытаться найти соперников, который смогут выйти против нас», – отметил бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
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