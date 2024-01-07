Клопп о жалобах на график: «Дело не в лени. Люди говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». Но они не ускоряются, не делают подкатов. Это другой уровень интенсивности»
Юрген Клопп выразил недовольство слишком насыщенным графиком матчей.
«Очевидно, не мы тут главные, потому что все бы выглядело иначе, если бы главными были футбольные люди.
Мы пытаемся находить возможности для подготовки ребят к суперинтенсивному сезону, но людей, принимающих решения, это не заботит.
Среди принимающих решение нет ни одного человека, который помнил бы, каково это было, когда он был футболистом – если кто-то там вообще был футболистом.
Вот как все устроено. Я не буду принимать таких решений, у меня нет на это полномочий. Но в какой-то момент кто-то должен будет нажать на тормоз.
Мы по-настоящему хорошо понимаем, с какой интенсивностью работают парни. Дело не в лени.
Люди извне обсуждают это и говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». И это на сто процентов правда. Просто они не бегают, не делают рывков, не совершают подкатов, не ускоряются. Это невозможно сравнивать, если бы мы начали сравнивать, это было бы глупо.
Это просто другой уровень интенсивности. И человеческому организму, как мы знаем, тяжело с ним справиться», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
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Так что уж простите, но сочувствовать мульти-миллионерам, как-то все-таки лично мне тяжеловато. От простых работяг пользы больше(эти работы позволяют функционировать обществу), работают люди по 5-6 дней по 8-10 часов(это тяжело все равно), а получают в сотни тысяч раз меньше. При этом я не уверен, что работа футболиста сложнее, чем работа в бригаде скорой помощи... Да, может быть удается иногда обойтись "парой рывков", но вот ответственнось кардинально разная. Там речь идет лишь о развлечении и шоу, а тут речь идет о жизни. При этом фельдшер скорой помощи получает 32 тысячи в месяц... В Казани. Человек во время своего "дежурства" не имеет право "залипать в телефон" или "что-то там чиллить". Человек постоянно собран и готов в любой момент применять весь свой спектр умений и напрягать максимум своих усилий. Да, фельдшер в условной Англии получает побольше, но он все равно просто нищий по сравнению с любым футболистом даже Шеффилда.
Какой мне кайф смотреть футбол где обе команды переломаны, и играют те кто просто на ногах стоять может? Тренеры не могут построить свою игру ибо пол команды нет перманентно.
Ведь суперлигу делают ориентируясь на человеческие интересы футболистов, а не просто перераспределяют денежные потоки.
Передайте этому Herr’у что матчей не становится больше, а скорее даже меньше, но он продолжает ныть и ныть...
Неужели нет ни одной достойной коллеги?)