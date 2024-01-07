Клопп о жалобах на график: «Дело не в лени. Люди говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». Но они не ускоряются, не делают подкатов. Это другой уровень интенсивности»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп календарь Футбол

Юрген Клопп выразил недовольство слишком насыщенным графиком матчей.

«Очевидно, не мы тут главные, потому что все бы выглядело иначе, если бы главными были футбольные люди.

Мы пытаемся находить возможности для подготовки ребят к суперинтенсивному сезону, но людей, принимающих решения, это не заботит.

Среди принимающих решение нет ни одного человека, который помнил бы, каково это было, когда он был футболистом – если кто-то там вообще был футболистом.

Вот как все устроено. Я не буду принимать таких решений, у меня нет на это полномочий. Но в какой-то момент кто-то должен будет нажать на тормоз.

Мы по-настоящему хорошо понимаем, с какой интенсивностью работают парни. Дело не в лени.

Люди извне обсуждают это и говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». И это на сто процентов правда. Просто они не бегают, не делают рывков, не совершают подкатов, не ускоряются. Это невозможно сравнивать, если бы мы начали сравнивать, это было бы глупо.

Это просто другой уровень интенсивности. И человеческому организму, как мы знаем, тяжело с ним справиться», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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20 комментариев
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Охранник в Пятёрочке в среднем делает за день около 7-8 рывков за воришками и разгадывает 5-6 кроссвордов. Юрген Клопп, что ты скажешь на это???!!!
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Уровень зарплат, дохода и уровня жизни Юрген решил не упоминать. Разница эта при этом в тысячи и сотни тысяч раз, а вот нагрузка разнится все же не в тысячу раз. Польза не в тысячу раз. Уровень интеллекта не в тысячу раз. Уровень трудоспособности не в тысячу раз и так далее. А вот разница в зарплатах от тысячи раз и до сотен тысяч раз.

Так что уж простите, но сочувствовать мульти-миллионерам, как-то все-таки лично мне тяжеловато. От простых работяг пользы больше(эти работы позволяют функционировать обществу), работают люди по 5-6 дней по 8-10 часов(это тяжело все равно), а получают в сотни тысяч раз меньше. При этом я не уверен, что работа футболиста сложнее, чем работа в бригаде скорой помощи... Да, может быть удается иногда обойтись "парой рывков", но вот ответственнось кардинально разная. Там речь идет лишь о развлечении и шоу, а тут речь идет о жизни. При этом фельдшер скорой помощи получает 32 тысячи в месяц... В Казани. Человек во время своего "дежурства" не имеет право "залипать в телефон" или "что-то там чиллить". Человек постоянно собран и готов в любой момент применять весь свой спектр умений и напрягать максимум своих усилий. Да, фельдшер в условной Англии получает побольше, но он все равно просто нищий по сравнению с любым футболистом даже Шеффилда.
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Клопп прав. Я, сколько себя помню, ни разу на работе подкатов не делал. Просто даже поводов не было.
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Ответ Дурачок
Охранник в Пятёрочке в среднем делает за день около 7-8 рывков за воришками и разгадывает 5-6 кроссвордов. Юрген Клопп, что ты скажешь на это???!!!
Охранник в Перекрёстке в среднем делает за день около 10-12 рывков за воришками и разгадывает 8-10 судоку.
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Ответ Buharoid
Так они и миллионы не получают в основном.
И как эти миллионы влияют на невозможность поддерживать должную интенсивность в таком графике?
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Ответ Pasta
Уровень зарплат, дохода и уровня жизни Юрген решил не упоминать. Разница эта при этом в тысячи и сотни тысяч раз, а вот нагрузка разнится все же не в тысячу раз. Польза не в тысячу раз. Уровень интеллекта не в тысячу раз. Уровень трудоспособности не в тысячу раз и так далее. А вот разница в зарплатах от тысячи раз и до сотен тысяч раз. Так что уж простите, но сочувствовать мульти-миллионерам, как-то все-таки лично мне тяжеловато. От простых работяг пользы больше(эти работы позволяют функционировать обществу), работают люди по 5-6 дней по 8-10 часов(это тяжело все равно), а получают в сотни тысяч раз меньше. При этом я не уверен, что работа футболиста сложнее, чем работа в бригаде скорой помощи... Да, может быть удается иногда обойтись "парой рывков", но вот ответственнось кардинально разная. Там речь идет лишь о развлечении и шоу, а тут речь идет о жизни. При этом фельдшер скорой помощи получает 32 тысячи в месяц... В Казани. Человек во время своего "дежурства" не имеет право "залипать в телефон" или "что-то там чиллить". Человек постоянно собран и готов в любой момент применять весь свой спектр умений и напрягать максимум своих усилий. Да, фельдшер в условной Англии получает побольше, но он все равно просто нищий по сравнению с любым футболистом даже Шеффилда.
А тут сочувствовать не надо. Тут надо просить чтоб матчей было меньше. Илм что условный болельщик нюкасла сейчас рад где все основа переломана? Или рад болельщик ман сити что он пол сезона кдб не видит? А может рад болельшик реала где пол команды на крестах? Или рад болельщик мю где каждый новый матч новая связка центральных защитников? Или рад болельщик Ливерпуля, у которог в команде закончились левые защитники и их уже из аренд возвращают?
Какой мне кайф смотреть футбол где обе команды переломаны, и играют те кто просто на ногах стоять может? Тренеры не могут построить свою игру ибо пол команды нет перманентно.
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Ответ Кокич
Клопп прав. Я, сколько себя помню, ни разу на работе подкатов не делал. Просто даже поводов не было.
Ну так подкати к кому-нибудь, ТК РФ отношения на работе не запрещены
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Комментарий удален пользователем
Да-а... Тут мем с шариковым подошел бы: сейчас суперлигу создадим и сразу снизим физ. нагрузку на игроков.

Ведь суперлигу делают ориентируясь на человеческие интересы футболистов, а не просто перераспределяют денежные потоки.
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Ой, бедняжки, как же им там тяжело...
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Так и деньги другие….
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Ну раз решили выжимать все до копейки из футбольного графика, то пускай снимают лимиты на замены, чтобы как в баскетболе или хоккее, можно было сажать игроков отдохнуть.
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Кто о чем, а вшивый о бане...
Передайте этому Herr’у что матчей не становится больше, а скорее даже меньше, но он продолжает ныть и ныть...
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пошёл на обострение. видать последний год здесь работает, больше не хочется
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Ответ Кокич
Клопп прав. Я, сколько себя помню, ни разу на работе подкатов не делал. Просто даже поводов не было.
Даже на корпоративах?)
Неужели нет ни одной достойной коллеги?)
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Юрген, не поверишь. Многие из этих людей получают от 300 до 500 доллпров в месяц. Это я про я Россию если что!!!
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Ответ Дурачок
Охранник в Пятёрочке в среднем делает за день около 7-8 рывков за воришками и разгадывает 5-6 кроссвордов. Юрген Клопп, что ты скажешь на это???!!!
он скажет: таких интеллектуалов с кроссвордами в команде нет. потому что времени не хватает, они и так, бедняги, трудятся по 8 часов в сутки, в то время, когда некоторые болельщики работают по 12 часов, чтобы просто купить билет на любимую команду
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Комментарий удален пользователем
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