Клопп о жалобах на график: «Дело не в лени. Люди говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». Но они не ускоряются, не делают подкатов. Это другой уровень интенсивности»

Юрген Клопп выразил недовольство слишком насыщенным графиком матчей.

«Очевидно, не мы тут главные, потому что все бы выглядело иначе, если бы главными были футбольные люди.

Мы пытаемся находить возможности для подготовки ребят к суперинтенсивному сезону, но людей, принимающих решения, это не заботит.

Среди принимающих решение нет ни одного человека, который помнил бы, каково это было, когда он был футболистом – если кто-то там вообще был футболистом.

Вот как все устроено. Я не буду принимать таких решений, у меня нет на это полномочий. Но в какой-то момент кто-то должен будет нажать на тормоз.

Мы по-настоящему хорошо понимаем, с какой интенсивностью работают парни. Дело не в лени.

Люди извне обсуждают это и говорят: «Я работаю по 8 часов семь дней в неделю». И это на сто процентов правда. Просто они не бегают, не делают рывков, не совершают подкатов, не ускоряются. Это невозможно сравнивать, если бы мы начали сравнивать, это было бы глупо.

Это просто другой уровень интенсивности. И человеческому организму, как мы знаем, тяжело с ним справиться», – заявил главный тренер « ».

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