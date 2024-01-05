Клопп об отъезде Салаха и Эндо в сборные: «Не слишком расстроился бы, если бы они вылетели на групповом этапе, но это невозможно. Пожелал им удачи и вернуться здоровыми»
Юрген Клопп высказался о вызове Мохамеда Салаха и Ватару Эндо в сборные в январе.
Напомним, в январе Салах примет участие в Кубке африканских наций в составе сборной Египта. Ватару Эндо вызван в сборную Японии на Кубок Азии.
«Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи. Лично я бы не слишком расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно.
Но, конечно, я был бы рад, если бы они продолжили и выиграли [свои турниры]. Я пожелал удачи и вернуться здоровыми – на этом все.
Теперь мы должны принять это, и мы справимся. Я почти уверен, что мы найдем выход, но, очевидно, мы должны показать это на поле», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Из Ливерпуля уйдет его забудут, а соотечественники будут помнить всегда.
> Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи
Не надо говорить при этом про вылет на раннем этапе. Лишнего сказал
Я пожелал удачи
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Красавец )))
У остальных, кроме Ренна (там Ибрагим Салах), нет Салаха)