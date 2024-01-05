Клопп об отъезде Салаха и Эндо в сборные: «Не слишком расстроился бы, если бы они вылетели на групповом этапе, но это невозможно. Пожелал им удачи и вернуться здоровыми»

Юрген Клопп высказался о вызове Мохамеда Салаха и Ватару Эндо в сборные в январе.

Напомним, в январе примет участие в Кубке африканских наций в составе сборной . вызван в сборную на Кубок Азии.

«Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи. Лично я бы не слишком расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно.

Но, конечно, я был бы рад, если бы они продолжили и выиграли [свои турниры]. Я пожелал удачи и вернуться здоровыми – на этом все.

Теперь мы должны принять это, и мы справимся. Я почти уверен, что мы найдем выход, но, очевидно, мы должны показать это на поле», – сказал главный тренер « ».

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