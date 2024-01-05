Клопп об отъезде Салаха и Эндо в сборные: «Не слишком расстроился бы, если бы они вылетели на групповом этапе, но это невозможно. Пожелал им удачи и вернуться здоровыми»

Теги Ливерпуль Сборная Японии по футболу премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок Африки Кубок Азии Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Ватару Эндо Футбол

Юрген Клопп высказался о вызове Мохамеда Салаха и Ватару Эндо в сборные в январе.

Напомним, в январе Салах примет участие в Кубке африканских наций в составе сборной Египта. Ватару Эндо вызван в сборную Японии на Кубок Азии.

«Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи. Лично я бы не слишком расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно.

Но, конечно, я был бы рад, если бы они продолжили и выиграли [свои турниры]. Я пожелал удачи и вернуться здоровыми – на этом все.

Теперь мы должны принять это, и мы справимся. Я почти уверен, что мы найдем выход, но, очевидно, мы должны показать это на поле», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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26 комментариев
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Ответ Крок
почему у Клоппа перед февралем каждый год такая проблема, почему остальные так не говорят
Потому что у остальных нет Салаха
+16
-1
+15
Про Салаха говорить излишне. А вот Эндо незаметно стал ключевым играком полузащиты, и его отсутствие будет ощутимо.
+8
-1
+7
салах понятно что зверь,меня удивляет эндо -отбирает- раздаёт и плюс по воротам бьёт классно!
+6
-1
+5
Ответ Родри
Вообще не понимаю этого Салаха, из его отъезда а также Мане Ливерпуль уже один раз потерял законный титул АПЛ, и вот опять, да зачем ему задался этот КА вообще не понимаю ???
Это игра за свою страну. Для многих важнее клуба
Из Ливерпуля уйдет его забудут, а соотечественники будут помнить всегда.
+5
-2
+3
Ответ Крок
а если подумать хорошенько
У Сити нет ни одного игрока из Африки или Азии
+3
0
+3
Ответ Родри
Так он и пожелал удачи, читай внимательно
> просто
> Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи
Не надо говорить при этом про вылет на раннем этапе. Лишнего сказал
+2
0
+2
«Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи.
Я пожелал удачи
-------------
Красавец )))
+1
0
+1
Ответ Liquidozz
Про Салаха говорить излишне. А вот Эндо незаметно стал ключевым играком полузащиты, и его отсутствие будет ощутимо.
Скорее незаменимый, так как единственный профильный опорник в команде
+1
0
+1
Ответ Родри
Вообще не понимаю этого Салаха, из его отъезда а также Мане Ливерпуль уже один раз потерял законный титул АПЛ, и вот опять, да зачем ему задался этот КА вообще не понимаю ???
шанс выиграть титул со страной, которую он представляет, действительно странный человек
+2
-1
+1
Ответ Крок
ну вот так надо отвечать а не говорить что Салаха нет, нет игрока из того континента
У них мог быть игрок из Азии или Африки, но запасной. Тогда им было бы плевать, что там у его сборной получится. Так что всё верно - у других нет Салаха.
+1
0
+1
Вообще не понимаю этого Салаха, из его отъезда а также Мане Ливерпуль уже один раз потерял законный титул АПЛ, и вот опять, да зачем ему задался этот КА вообще не понимаю ???
+3
-3
0
В чем проблема провести эти кубки Африки и Азии летом, когда будет проходить Евро и Копа Америка?
0
0
0
Ответ Родри
Вообще не понимаю этого Салаха, из его отъезда а также Мане Ливерпуль уже один раз потерял законный титул АПЛ, и вот опять, да зачем ему задался этот КА вообще не понимаю ???
они за свою страну играют а тут иностранный клуб, вот и думай
+1
-1
0
Ответ Крок
а если подумать хорошенько
Хорошо
У остальных, кроме Ренна (там Ибрагим Салах), нет Салаха)
0
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0
Ответ #SharkTeam
> просто > Я сказал им, что совру, если пожелаю удачи Не надо говорить при этом про вылет на раннем этапе. Лишнего сказал
Нормальный человек говорит то, что думает, а не то, что хотят услышать другие.
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Ответ Benjamin
В чем проблема провести эти кубки Африки и Азии летом, когда будет проходить Евро и Копа Америка?
Раз в 4 года только зимой, а летом вообще такая жара будет стоять
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