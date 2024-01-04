Клопп, Эмери, Ираола и Мойес претендуют на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

Теги Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Андони Ираола рейтинги Унаи Эмери Борнмут Футбол

Названы тренеры, которые претендуют на приз лучшему по итогам декабря в АПЛ.

В список вошли:

Унаи ЭмериАстон Вилла») – 4 победы (в том числе – над «Манчестер Сити» и «Арсеналом»), 2 ничьих и поражение в 7 матчах. Разница голов – +3.

Андони ИраолаБорнмут») – 4 победы (в том числе 3:0 с «Манчестер Юнайтед» – первая в истории клуба победа на «Олд Траффорд»), ничья и поражение в 6 матчах. Разница голов – +7.

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах. Разница голов – +6.

Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 4 победы (в их числе – над «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»), ничья и поражение в 6 матчах. Разница голов – +3.

С августа по октябрь лучшим тренером месяца в АПЛ становился Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»). В ноябре приз получил Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).

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13 комментариев
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Ираола
+15
-2
+13
Давненько такого не было чтобы все были реально достойны. Сложный выбор
+10
0
+10
Эмери
+9
-1
+8
Заслужили многие, но по результатам лучший Клопп!
+5
0
+5
Если бы не глупое поражение МЮ, то Эмери.
Если бы не глупая ничья с МЮ, то Клопп

Так что как ни крути 10хаг...
+6
-1
+5
Ираола 100% заслужил, несмотря на состояние МЮ 3:0 на Олд Траффорде для Борнмута это может быть 100летняя история
+2
-1
+1
Мойес красавчик
0
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Все достойны
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Тен Хааг лучший тренер декабря
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топов выигрывал подряд вопреки всем только Эмери, а МЮ сейчас не топ, осталось имя как от Спартак Москва
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Ираола
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Люблю Клоппа, не люблю Мойеса. Но отдам ему предпочтение.
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