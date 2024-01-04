Клопп, Эмери, Ираола и Мойес претендуют на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

Названы тренеры, которые претендуют на приз лучшему по итогам декабря в АПЛ.

В список вошли:

(« ») – 4 победы (в том числе – над «Манчестер Сити» и «Арсеналом»), 2 ничьих и поражение в 7 матчах. Разница голов – +3.

(« ») – 4 победы (в том числе 3:0 с «Манчестер Юнайтед» – первая в истории клуба победа на «Олд Траффорд»), ничья и поражение в 6 матчах. Разница голов – +7.

Юрген Клопп (« ») – 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах. Разница голов – +6.

Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 4 победы (в их числе – над «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»), ничья и поражение в 6 матчах. Разница голов – +3.

С августа по октябрь лучшим тренером месяца в АПЛ становился Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»). В ноябре приз получил Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»).

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