Бартон заявил, что его брат, убивший 18-летнего ледорубом на почве расизма, «потерял 17 лет жизни» за участие в «сраной драке». В фонде имени жертвы раскритиковали Джоуи

Экс-хавбек «Ман Сити» Джоуи Бартон рассердил семью человека, убитого его братом.

Майкл Бартон был приговорен к пожизненному заключению за убийство 18-летнего Энтони Уокера в июле 2005 года. Преступление было совершено в Хайтоне (Мерсисайд) в парке Макголдрика, когда Уокер возвращался домой со своей девушкой и двоюродным братом.

Майкл Бартон и его кузен Пол Тейлор выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего Энтони и преследовали будущую жертву. Затем Майкл нанес Уокеру удар ледорубом по голове, от чего тот скончался на месте.

Убийца провел в заключении 17 лет и 8 месяцев и был освобожден в сентябре 2022 года.

во время подкаста Anything Goes with James English заявил, что его брат «потерял 17 лет своей жизни», попав в тюрьму за участие в «сраной драке».

В фонде Энтони Уокера, созданном его семьей, негативно отреагировали на такое заявление.

«Мы считаем описание убийства Энтони фактически неверным, лишенным какой-либо деликатности, учитывая серьезный характер инцидента, в котором Энтони трагически лишился жизни в результате жестокого нападения на расовой почве, совершенного братом мистера Бартона и его кузеном Полом Тейлором.

В этом году исполняется 18 лет со дня убийства Энтони, и мы выражаем надежду на то, что мистер Бартон задумается о влиянии своих слов и значительности действий его брата, который ходит по улицам как свободный человек.

Стоит отметить, что Майкл Бартон не «потерял 17 лет своей жизни». В тот день была потеряна только жизнь Энтони, и не на 17 лет, а навсегда», – отметил Каушик Мистри, генеральный директор фонда.

