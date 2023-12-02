Бартон заявил, что его брат, убивший 18-летнего ледорубом на почве расизма, «потерял 17 лет жизни» за участие в «сраной драке». В фонде имени жертвы раскритиковали Джоуи

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия происшествия брань дискриминация Футбол

Экс-хавбек «Ман Сити» Джоуи Бартон рассердил семью человека, убитого его братом.

Майкл Бартон был приговорен к пожизненному заключению за убийство 18-летнего Энтони Уокера в июле 2005 года. Преступление было совершено в Хайтоне (Мерсисайд) в парке Макголдрика, когда Уокер возвращался домой со своей девушкой и двоюродным братом.

Майкл Бартон и его кузен Пол Тейлор выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего Энтони и преследовали будущую жертву. Затем Майкл нанес Уокеру удар ледорубом по голове, от чего тот скончался на месте.

Убийца провел в заключении 17 лет и 8 месяцев и был освобожден в сентябре 2022 года.

Джоуи Бартон во время подкаста Anything Goes with James English заявил, что его брат «потерял 17 лет своей жизни», попав в тюрьму за участие в «сраной драке».

В фонде Энтони Уокера, созданном его семьей, негативно отреагировали на такое заявление.

«Мы считаем описание убийства Энтони фактически неверным, лишенным какой-либо деликатности, учитывая серьезный характер инцидента, в котором Энтони трагически лишился жизни в результате жестокого нападения на расовой почве, совершенного братом мистера Бартона и его кузеном Полом Тейлором.

В этом году исполняется 18 лет со дня убийства Энтони, и мы выражаем надежду на то, что мистер Бартон задумается о влиянии своих слов и значительности действий его брата, который ходит по улицам как свободный человек.

Стоит отметить, что Майкл Бартон не «потерял 17 лет своей жизни». В тот день была потеряна только жизнь Энтони, и не на 17 лет, а навсегда», – отметил Каушик Мистри, генеральный директор фонда.

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16 комментариев
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Если то что написано, правда, такие люди должны сидеть пожизненно, без всяких исключений и помилований
+17
0
+17
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Это у них традиция такая, ходить с ледорубом в июле месяце?
+13
0
+13
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То что у Джо не все дома, это давно понятно.
+12
0
+12
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Ответ Всеволод Бобров
ну Джоуи просто не так выразился, он имел в виду, что можно было избежать такого пойди они в тот день разными дорогами с этим парнем.
Ну можно было бы этого избежать будь его брат человеком
+6
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+6
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Ответ Всеволод Бобров
ты по одному поступку, который был 17 лет назад судишь какой он человек?
Майкл Бартон и его кузен Пол Тейлор выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего Энтони и преследовали будущую жертву. Затем Майкл нанес Уокеру удар ледорубом по голове, от чего тот скончался на месте.
Ты серьезно?
Видимо для тебя такая "ошибка" норма жизни?
Засим не вижу смысла с вами общаться
+5
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+5
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Ответ Всеволод Бобров
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Это не обычное убийство а преднамеренное . И да если его осудили на пожизненно то должен был сидеть.
+3
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Отбитая семейка конечно
+2
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Ответ Всеволод Бобров
его не осуждали на пожизненное
Открываем и читаем оригинал:

Michael - whose brother featured for Manchester City at the time of Walker’s murder - was released from prison in September 2022 having served 17 years of a life sentence for his part in killing the black 18-year-old in McGoldrick Park in Liverpool

Life sentence
+2
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за убийство черных вообще не должны давать срок
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В брата Бартона по ходу вселился дух Меркадера, а в том негре он увидел Троцкого
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Ответ Всеволод Бобров
его не осуждали на пожизненное
Может я что-то не так понял ,но кажется в статье написано именно так . Цитата из статьи: "Майкл Бартон был приговорен к пожизненному заключению за убийство 18-летнего Энтони Уокера в июле 2005 года. "
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