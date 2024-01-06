Акинфеев о первых перчатках: «Белые, с нарисованной коброй. Отец купил за 200 долларов. Играл в них, пока пальцы уже не вылезли»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия игровая форма стиль Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев рассказал историю своих первых вратарских перчаток.

«Помню, в манеже ЦСКА была выставка, и отцу сказали, что приезжают немцы, привозят какие-то модели перчаток вратарских. Там и детские были, и взрослые, но купить их нельзя. Отцу тогда платили в долларах, и он взял с собой на эту выставку 300 долларов.

Приезжаем мы в манеж, находим павильон, и я вижу просто белые перчатки с нарисованной коброй. Красивые профессиональные перчатки. Я стою и просто минут пять их держу, смотрю, восемь раз надел, снял. Так все красиво, а купить нельзя. Отец достает деньги и начинает просить продать эти перчатки. Рассказывает, что у нас тут просто нереально купить, нет перчаток.

Минут 40 он уговаривал, и все-таки за двести долларов мы купили эти перчатки. Они потом были просто на всех турнирах, тренировках. Уже латекса не было, дырки протерлись, а я все равно что-то зашивал и в них играл, пока окончательно уже пальцы не вылезли. Это, наверное, 1996-1997 год. Мои первые профессиональные перчатки, до сих пор помню», – сказал голкипер ЦСКА.

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4 комментария
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В заголовке, как будто отец уговаривал Игоря купить их ему.
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как сейчас помню свои первые Ульспорты)
это ощущение на всю жизнь
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Сафонов о первых перчатках: "Белые с нарисованным удавом, душил в них, пока пальцы не вылезли"
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200 баксов в 1996-м очень приличные бабки. 4-х - летняя экспортная "восьмерка" в Финляндии в 2500 обошлась
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