«Ювентус» может подписать Сперцяна летом. Туринцы общались с агентами хавбека в декабре («РБ Спорт»)
«Ювентус» заинтересован в подписании Эдуарда Сперцяна.
Как сообщает «РБ Спорт», в декабре «Ювентус» общался с представителями Сперцяна. Туринцы высоко оценивают полузащитника «Краснодара» и считают его подходящим вариантом для усиления команды.
Сообщается, что на данный момент Сперцян сосредоточен на «Краснодаре», и переговоры с «Ювентусом» возобновятся ближе к концу сезона.
В текущем сезоне на счету Сперцяна 8 голов и 2 голевых передачи в 18 матчах за «Краснодар» в Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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Ну а вообще для Эдика Юве шикарно подходит, тем более, что полузащита у них состоит далеко не из звёзд.
1. 2-е место после Мхитаряна в списке лучших игроков своей страны
2. Орлов считает, что Сперцян талантливее Захаряна
3. Сёмин назвал его в тройке лучших игроков РПЛ
4. Статистика норм, даже с учётом пенок
Вы чего, да это же топ !