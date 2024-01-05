«Ювентус» может подписать Сперцяна летом. Туринцы общались с агентами хавбека в декабре («РБ Спорт»)

Теги Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

«Ювентус» заинтересован в подписании Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает «РБ Спорт», в декабре «Ювентус» общался с представителями Сперцяна. Туринцы высоко оценивают полузащитника «Краснодара» и считают его подходящим вариантом для усиления команды.

Сообщается, что на данный момент Сперцян сосредоточен на «Краснодаре», и переговоры с «Ювентусом» возобновятся ближе к концу сезона.

В текущем сезоне на счету Сперцяна 8 голов и 2 голевых передачи в 18 матчах за «Краснодар» в Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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17 комментариев
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Нобель будет вести стрим 24/7 во время переговоров и перехода
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По стопам Сапогова
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У Сапогова инфаркт будет, если это случится
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Судя по текущему составу Ювентуса, именно игрока типажа Сперцяна им и не хватает - атакующей восьмерки-десятки. Так что вполне верю
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Ответ Dzmitry Lavysh
Нобель будет вести стрим 24/7 во время переговоров и перехода
Армянин в Ювентусе, Нобель такое только во сне видел.
Ну а вообще для Эдика Юве шикарно подходит, тем более, что полузащита у них состоит далеко не из звёзд.
+3
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В фамилии Сапогов допустили 6 ошибок господа 😏
+2
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+1
А может и не подписать
+1
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+1
Как-то не очень хотят его видеть наши бьянконерцы, хз почему. Ну я просто ленту открыл:
1. 2-е место после Мхитаряна в списке лучших игроков своей страны
2. Орлов считает, что Сперцян талантливее Захаряна
3. Сёмин назвал его в тройке лучших игроков РПЛ
4. Статистика норм, даже с учётом пенок
Вы чего, да это же топ !
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Надо будет при случае за чашечкой капучино у Кристиано Джунтоли поинтересоваться насколько все это серьезно?
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Скорее Земля налетит на небесную ось!
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Ответ Игорь Боровой
По стопам Сапогова
на Афон.😇😇😇😇😇😇😇😇😇
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0
Ответ Никита Самарин
Армянин в Ювентусе, Нобель такое только во сне видел. Ну а вообще для Эдика Юве шикарно подходит, тем более, что полузащита у них состоит далеко не из звёзд.
полузащита у Ювентуса может и без звезд, но на фоне Сперцяна Миретти с Фаджоли обладатели золотого мяча. надеюсь, что эти новости утка
+4
-4
0
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
В фамилии Сапогов допустили 6 ошибок господа 😏
😂😂😂
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