«Ювентус» может подписать Сперцяна летом. Туринцы общались с агентами хавбека в декабре («РБ Спорт»)

«Ювентус» заинтересован в подписании Эдуарда Сперцяна.

Как сообщает «РБ Спорт», в декабре « » общался с представителями Сперцяна. Туринцы высоко оценивают полузащитника « » и считают его подходящим вариантом для усиления команды.

Сообщается, что на данный момент Сперцян сосредоточен на «Краснодаре», и переговоры с «Ювентусом» возобновятся ближе к концу сезона.

В текущем сезоне на счету 8 голов и 2 голевых передачи в 18 матчах за «Краснодар» в Мир . Его подробная статистика – здесь.

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