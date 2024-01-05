«Юве» может перехватить Джало у «Интера» и заплатить «Лиллю» 1,5+1,5 млн евро в январе. «Нерадзурри» хотели подписать защитника летом бесплатно

Теги Лилль Интер Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тиагу Джало Футбол

«Ювентус» может перехватить Тиагу Джало у «Интера».

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» хотят подписать защитника «Лилля» этим летом на правах свободного агента.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» хочет подписать Джало уже этой зимой. Сообщается, что «Лилль» согласен на трансфер, поскольку не хочет отпускать Джало бесплатно.

Как утверждает журналист Goal Ромео Агрести, «Ювентус» предложил за Джало 1,5 млн евро. Еще 1,5 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов.

В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена. Его статистика – здесь.

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9 комментариев
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Да, как раз в Юве маловато игроков после травмы крестов
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По габаритам копия Гатти.
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выглядит как Ювентусу он не нужен, но Интеру не отдамим ахахах. Бриты знаю этим часто промышляют так сказать ослабляя конкурентов в зоне вылета. Не красиво, но у кого длинный рубль, тот и прав)
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Ответ Nekrasen
выглядит как Ювентусу он не нужен, но Интеру не отдамим ахахах. Бриты знаю этим часто промышляют так сказать ослабляя конкурентов в зоне вылета. Не красиво, но у кого длинный рубль, тот и прав)
ну как не нужен . летом Сандро на выход
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Португальский цз с проблемным коленом? Жорже Андраде дубль 2?
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Ответ Kubinec_
ну как не нужен . летом Сандро на выход
если Ювентус чемпионство возьмет или хотя бы Кубок выиграет, то могут летом как раз дать деньги на защитника выше уровнем .
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Ответ Nekrasen
если Ювентус чемпионство возьмет или хотя бы Кубок выиграет, то могут летом как раз дать деньги на защитника выше уровнем .
сильно сомневаюсь, что в ближайшие ТО будут большие траты. были бы деньги Кьезу продлили давно
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Ответ Kubinec_
сильно сомневаюсь, что в ближайшие ТО будут большие траты. были бы деньги Кьезу продлили давно
ну продлить может и хотят, просто торгуются о снижении зп или бонусов.
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