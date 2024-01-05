«Юве» может перехватить Джало у «Интера» и заплатить «Лиллю» 1,5+1,5 млн евро в январе. «Нерадзурри» хотели подписать защитника летом бесплатно

«Ювентус» может перехватить Тиагу Джало у «Интера».

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» хотят подписать защитника «Лилля» этим летом на правах свободного агента.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» хочет подписать Джало уже этой зимой. Сообщается, что «Лилль» согласен на трансфер, поскольку не хочет отпускать Джало бесплатно.

Как утверждает журналист Goal Ромео Агрести, «Ювентус» предложил за Джало 1,5 млн евро. Еще 1,5 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов.

В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена. Его статистика – здесь.

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