«Рома» хочет арендовать 18-летнего Хейсена у «Ювентуса». Туринцы согласовали аренду защитника во «Фрозиноне»
Защитник «Ювентуса» Дин Хейсен может перейти в «Рому».
По данным Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» договорился об аренде 18-летнего защитника во «Фрозиноне», однако Хейсен хочет перейти в «Рому». Утверждается, что Жозе Моуринью гарантировал нидерландцу место в составе в случае перехода.
Сообщается, что представители «Ювентуса» обсудили сложившуюся ситуацию с представителями Хейсена. Однако, несмотря на желание «бьянконери» соблюсти договоренности с «Фрозиноне», переход защитника в «Рому» выглядит более вероятным.
Со статистикой выступлений 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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