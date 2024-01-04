«Рома» хочет арендовать 18-летнего Хейсена у «Ювентуса». Туринцы согласовали аренду защитника во «Фрозиноне»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия возможные трансферы Фрозиноне Дин Хейсен Футбол

Защитник «Ювентуса» Дин Хейсен может перейти в «Рому».

По данным Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» договорился об аренде 18-летнего защитника во «Фрозиноне», однако Хейсен хочет перейти в «Рому». Утверждается, что Жозе Моуринью гарантировал нидерландцу место в составе в случае перехода.

Сообщается, что представители «Ювентуса» обсудили сложившуюся ситуацию с представителями Хейсена. Однако, несмотря на желание «бьянконери» соблюсти договоренности с «Фрозиноне», переход защитника в «Рому» выглядит более вероятным.

Со статистикой выступлений 18-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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Для Юве и игрока даже лучше будет если перейдёт к Жозе в аренду. Чего чего а научить обороняться защитника лучше Жозе мало кто сможет
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