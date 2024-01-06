Энрике о травмах в Кубке Франции: «Футбол – это не про здоровье. Для этого нужно бегать в парке с женой»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции травмы Луис Энрике Здоровье Футбол

Луис Энрике считает, что риск травм является нормой для футболистов.

Главный тренер «ПСЖ» заявил, что не опасается потенциальных травм в завтрашнем матче Кубка Франции против «Ревеля».

«Футбол – это не про здоровье, для этого нужно бегать по парку с женой. Единственное, что необходимо – быть в лучшей форме морально и физически. Это никак не связано с тем, что уровень [соперника] ниже. Для меня завтрашний матч очень важен. Мы должны выиграть его и сыграть наилучшим образом.

Кубок Франции – одна из наших целей, как и все турниры. Мы должны выиграть завтрашний матч, мы должны воспринимать его так же, как и любой другой, зная о важности этого трофея. Мы тренируемся, в частности, с игроками молодежной команды и наблюдаем за академией, мы открыты для всего. Это серьезный матч», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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