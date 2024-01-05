Артета заявил, что «Арсенал» может никого не подписать этой зимой

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Такехиро Томиясу Юрриен Тимбер Футбол

Микель Артета заявил, что «Арсенал» может никого не подписать этой зимой.

– Может ли случиться так, что «Арсенал» закончит январь без трансферов?

– Это возможно.

К сожалению, Юрриен [Тимбер] выбыл на очень долгий срок (в августе он порвал переднюю крестообразную связку во втором матче за клуб – Sports.ru). Он очень хорошо работает, но все еще далек от того, чтобы тренироваться с командой.

Такова наша ситуация, а Томи должен будет уехать (Такехиро Томиясу поедет на Кубок Азии в составе сборной Японии – Sports.ru). Мы открыты в отношении трансферного рынка, но хотим извлечь максимум из игроков, которые у нас есть.

Мы с клубом поработаем, чтобы понять, есть ли у нас возможности и хорошие варианты. Но в первую очередь мы сконцентрируемся на игроках, которые у нас уже есть, – сказал Артета.

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26 комментариев
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Проблема Артеты в последних двух сезонах одна и та-же. Он выбирает одну тактику на весь сезон. И если в первом круге она работает, то потом соперники к ней приспосабливаются и у Арсенала начинаются трудности.
+13
-8
+5
Состав сильно переоценён,в команде по факту 4-5 топ игроков-это Салиба,Сака,Эдегор,Райс и с натяжкой Мартинелли.С таким качеством и количеством футболистов АПЛ не выигрывают.
+6
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+5
Ответ инок
Проблема Артеты в последних двух сезонах одна и та-же. Он выбирает одну тактику на весь сезон. И если в первом круге она работает, то потом соперники к ней приспосабливаются и у Арсенала начинаются трудности.
Красть чужие комментарии - некрасиво.

Аналогичный комментарий в новости про планы Арсенала от 3го января от другого юзера
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Тоуни покинул чат
+6
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+4
вообще об этом говорили уже серьезные инсайдеры типа Орнштейна, что после летних трат зимой будет тихо, аренды в лучшем случае

про то что купят кого-то дорогого писали в основном те кто зарабатывает на кричащих заголовках
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Команда завалилась,
Пузырь на даче лопнул,
Но мы чинить не будем,
И так сойдет, наверно...
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"Мы хотим извлечь максимум из игроков, которые у нас есть" и по этому ставит постоянно одних и тех же, не наигрывая игроков резерва...

В результате многие из основы уже еле ноги передвигают и естественно сдали из-за накопившейся усталости.

У Артеты опять все только на словах 🤷🏻
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Каванны хватило
Когда ныть перестанем?
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Ответ Liu Hai
Команда завалилась, Пузырь на даче лопнул, Но мы чинить не будем, И так сойдет, наверно...
Если ещё и Ливерпуль никого не подпишет - можно будет опять поздравлять Сити с досрочным чемпионством !
+2
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Ответ Потолковый Лампонюх
Какой нафиг Тони? Если бы Нкетия играл столько матчей в основе как этот Тони, то забивал бы не меньше. Платить за людомана который не играл в футбол пол года 80м фунтов сверх идиотизма. Лучше летом Осимхена купить.
Кек
+1
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0
Ответ StarsAndArrows
Состав сильно переоценён,в команде по факту 4-5 топ игроков-это Салиба,Сака,Эдегор,Райс и с натяжкой Мартинелли.С таким качеством и количеством футболистов АПЛ не выигрывают.
не преувеличивай масштаб

давай возьмем Ливерпуль, кто из их игроков прям был бы в основе в Арсенале? Салах вместо Сака (не факт кстати), ВВД вместо Большого Габи наверное, Нуньез вместо Жезуса (и то просто потому что не стеклянный), Собослаи вместо Хавертца (это единственное что прямо 100%)?

Эндо и Гравенберх при Райсе и здоровом Парти в заявку не попадали бы, Уайт в отличии от ТАА защитник не только по контракту но и на поле, Робертсон вряд ли чем лучше Зинни (это не комплимент последнему), пара Жота-Диас ничем не лучше Марти-Троссара, Томиясу и Цимикаса тоже в пользу Томи сравню

просто состав поглубже, посыгранней, тренер сильно опытней - вот и играют лучше и в таблице выше

да и там на нитке висит, Арсенал потерял Парти - Райс закрывает всё поле, Ливеру потеря Эндо может жестоко выйти боком, учитывая что Япония безоговорочный фаворит - он может четыре игры АПЛ пропустить, посмотрим как без него будет выглядеть центр поля (при том что еще три игры кубковых и до полноценного рестарта соперники успеют посмотреть на рисунок игры без него)

мы же не только по лекалам Сити состав оцениваем?
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Ответ StarsAndArrows
Состав сильно переоценён,в команде по факту 4-5 топ игроков-это Салиба,Сака,Эдегор,Райс и с натяжкой Мартинелли.С таким качеством и количеством футболистов АПЛ не выигрывают.
А как же Зинченко?
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Ответ Liu Hai
Твой эмоциональный посыл понятен. Но по цифрам неправда твоя, господин Кренке существенно усилил трансферные вливания. Триада Райс, Хаверц, Тимбер стоила клубу итого 231 миллион паундов. https://www.transfermarkt.com/fc-arsenal/transfers/verein/11
Существенно увеличил, спору нет, вопрос на кого)
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Ответ Garikus89
С Артетой все понятно, другой вопрос в том, что ставить-то некого. Кого там наигрывать? Кивер - мертвец, он говорит о Томиясу, но японец то травмирован, то на банке сидит. Зинченко травмирован, но он вообще не защитник, его в полузащиту надо двигать, как в сборной. Нелсона не видно, Смит-Роу после травм вообще никакой. Троссар сильно сдал, Нкетиа - бревнище. Жезус - опорный нападающий. По факту у Артеты даже стартовый состав топовым не назовешь, а уж на скамейку вообще без слез не взглянешь. Все результаты прошлого сезона и первой половины этого лежат на трех-четырех игроках. Что в прошлом вся атака была исключительно на связке Эдегора с Сака, что сейчас та же картина, только в центр добавился Райс. Без него результаты были бы куда хуже наверняка. Короче говоря, вроде бы круто, что у Арсенала есть несколько очень крутых игроков, но это все тот же Арсенал, что и долгие годы. Ни трансферов, ни денег. Удивлен, что Эдегора с Сака еще не продали, тогда вообще бы копия последних пяти лет при Мсье была бы)
Твой эмоциональный посыл понятен. Но по цифрам неправда твоя, господин Кренке существенно усилил трансферные вливания. Триада Райс, Хаверц, Тимбер стоила клубу итого 231 миллион паундов.
https://www.transfermarkt.com/fc-arsenal/transfers/verein/11
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Ответ Artuom Batishev
"Мы хотим извлечь максимум из игроков, которые у нас есть" и по этому ставит постоянно одних и тех же, не наигрывая игроков резерва... В результате многие из основы уже еле ноги передвигают и естественно сдали из-за накопившейся усталости. У Артеты опять все только на словах 🤷🏻
С Артетой все понятно, другой вопрос в том, что ставить-то некого. Кого там наигрывать? Кивер - мертвец, он говорит о Томиясу, но японец то травмирован, то на банке сидит. Зинченко травмирован, но он вообще не защитник, его в полузащиту надо двигать, как в сборной. Нелсона не видно, Смит-Роу после травм вообще никакой. Троссар сильно сдал, Нкетиа - бревнище. Жезус - опорный нападающий. По факту у Артеты даже стартовый состав топовым не назовешь, а уж на скамейку вообще без слез не взглянешь. Все результаты прошлого сезона и первой половины этого лежат на трех-четырех игроках. Что в прошлом вся атака была исключительно на связке Эдегора с Сака, что сейчас та же картина, только в центр добавился Райс. Без него результаты были бы куда хуже наверняка. Короче говоря, вроде бы круто, что у Арсенала есть несколько очень крутых игроков, но это все тот же Арсенал, что и долгие годы. Ни трансферов, ни денег. Удивлен, что Эдегора с Сака еще не продали, тогда вообще бы копия последних пяти лет при Мсье была бы)
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Ответ инок
Проблема Артеты в последних двух сезонах одна и та-же. Он выбирает одну тактику на весь сезон. И если в первом круге она работает, то потом соперники к ней приспосабливаются и у Арсенала начинаются трудности.
Под каждой новостью про «Арсенал» будешь писать этот комменатрий? Или это не ты, а куча особенных ребятишек, которые копипастят это из новости в новость?
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Ответ инок
Проблема Артеты в последних двух сезонах одна и та-же. Он выбирает одну тактику на весь сезон. И если в первом круге она работает, то потом соперники к ней приспосабливаются и у Арсенала начинаются трудности.
У него учитель такой был ))
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Тоуни покинул чат
да он точно останется в Брентфорде до конца сезона, а там летом будет борьба за него...
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Ну дальше будем смотреть как Нкетиа улыбается и показывает белые зубы
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Какой нафиг Тони? Если бы Нкетия играл столько матчей в основе как этот Тони, то забивал бы не меньше. Платить за людомана который не играл в футбол пол года 80м фунтов сверх идиотизма. Лучше летом Осимхена купить.
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политика перца 😏
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В общем в лучшем случае место в четверке. Ну хоть надеюсь еще пятерых вратарей смогут купить
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классика
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