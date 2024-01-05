Микель Артета заявил, что «Арсенал» может никого не подписать этой зимой.

– Может ли случиться так, что « » закончит январь без трансферов?

– Это возможно.

К сожалению, Юрриен [ ] выбыл на очень долгий срок (в августе он порвал переднюю крестообразную связку во втором матче за клуб – Sports.ru). Он очень хорошо работает, но все еще далек от того, чтобы тренироваться с командой.

Такова наша ситуация, а Томи должен будет уехать ( поедет на Кубок Азии в составе сборной Японии – Sports.ru). Мы открыты в отношении трансферного рынка, но хотим извлечь максимум из игроков, которые у нас есть.

Мы с клубом поработаем, чтобы понять, есть ли у нас возможности и хорошие варианты. Но в первую очередь мы сконцентрируемся на игроках, которые у нас уже есть, – сказал .

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