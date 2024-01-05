Артета заявил, что «Арсенал» может никого не подписать этой зимой
Микель Артета заявил, что «Арсенал» может никого не подписать этой зимой.
– Может ли случиться так, что «Арсенал» закончит январь без трансферов?
– Это возможно.
К сожалению, Юрриен [Тимбер] выбыл на очень долгий срок (в августе он порвал переднюю крестообразную связку во втором матче за клуб – Sports.ru). Он очень хорошо работает, но все еще далек от того, чтобы тренироваться с командой.
Такова наша ситуация, а Томи должен будет уехать (Такехиро Томиясу поедет на Кубок Азии в составе сборной Японии – Sports.ru). Мы открыты в отношении трансферного рынка, но хотим извлечь максимум из игроков, которые у нас есть.
Мы с клубом поработаем, чтобы понять, есть ли у нас возможности и хорошие варианты. Но в первую очередь мы сконцентрируемся на игроках, которые у нас уже есть, – сказал Артета.
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Аналогичный комментарий в новости про планы Арсенала от 3го января от другого юзера
про то что купят кого-то дорогого писали в основном те кто зарабатывает на кричащих заголовках
Пузырь на даче лопнул,
Но мы чинить не будем,
И так сойдет, наверно...
В результате многие из основы уже еле ноги передвигают и естественно сдали из-за накопившейся усталости.
У Артеты опять все только на словах 🤷🏻
давай возьмем Ливерпуль, кто из их игроков прям был бы в основе в Арсенале? Салах вместо Сака (не факт кстати), ВВД вместо Большого Габи наверное, Нуньез вместо Жезуса (и то просто потому что не стеклянный), Собослаи вместо Хавертца (это единственное что прямо 100%)?
Эндо и Гравенберх при Райсе и здоровом Парти в заявку не попадали бы, Уайт в отличии от ТАА защитник не только по контракту но и на поле, Робертсон вряд ли чем лучше Зинни (это не комплимент последнему), пара Жота-Диас ничем не лучше Марти-Троссара, Томиясу и Цимикаса тоже в пользу Томи сравню
просто состав поглубже, посыгранней, тренер сильно опытней - вот и играют лучше и в таблице выше
да и там на нитке висит, Арсенал потерял Парти - Райс закрывает всё поле, Ливеру потеря Эндо может жестоко выйти боком, учитывая что Япония безоговорочный фаворит - он может четыре игры АПЛ пропустить, посмотрим как без него будет выглядеть центр поля (при том что еще три игры кубковых и до полноценного рестарта соперники успеют посмотреть на рисунок игры без него)
мы же не только по лекалам Сити состав оцениваем?
https://www.transfermarkt.com/fc-arsenal/transfers/verein/11