Лаутаро забил 16-й гол в Серии А. В топ-5 лих больше лишь у Мбаппе, Кейна и Гирасси

Лаутаро Мартинес забил 16-й гол в сезоне Серии А.

Нападающий «Интера» открыл счет в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Вероной» на 13-й минуте. С 16 голами Лаутаро является лучшим бомбардиром Серии А.

По количеству забитых голов в топ-5 лиг в нынешнем сезоне аргентинца опережают Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (18 голов), Серу Гирасси из «Штутгарта» (17 голов) и Харри Кейн из «Баварии» (20 голов).

На счету лучших бомбардиров сезона АПЛ Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха по 14 голов. Лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем забил 13 мячей.

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