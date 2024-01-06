Лаутаро забил 16-й гол в Серии А. В топ-5 лих больше лишь у Мбаппе, Кейна и Гирасси

Теги Интер серия А Италия Верона Харри Кейн Серу Гирасси Килиан Мбаппе Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Лаутаро Мартинес забил 16-й гол в сезоне Серии А.

Нападающий «Интера» открыл счет в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Вероной» на 13-й минуте. С 16 голами Лаутаро является лучшим бомбардиром Серии А.

По количеству забитых голов в топ-5 лиг в нынешнем сезоне аргентинца опережают Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (18 голов), Серу Гирасси из «Штутгарта» (17 голов) и Харри Кейн из «Баварии» (20 голов).

На счету лучших бомбардиров сезона АПЛ Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха по 14 голов. Лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем забил 13 мячей. 

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2 комментария
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раналда 20 забил
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Генрих красава, тонко сыграл...!
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