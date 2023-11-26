Защитник ЦСКА Хелвен: «Таких холодов не встречал. Я первый раз увидел снег в России»

Защитник ЦСКА Хелвен высказался о холодной погоде в России.

«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близко такого нет. Может быть, семь-восемь градусов тепла. Таких холодов не встречал.

Надеюсь как можно быстрее адаптироваться. Партнеры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», — сказал бразилец после матча Мир с «Динамо» (2:3).

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