Защитник ЦСКА Хелвен: «Таких холодов не встречал. Я первый раз увидел снег в России»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Хелвен Футбол

Защитник ЦСКА Хелвен высказался о холодной погоде в России.

«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близко такого нет. Может быть, семь-восемь градусов тепла. Таких холодов не встречал.

Надеюсь как можно быстрее адаптироваться. Партнеры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», — сказал бразилец после матча Мир РПЛ с «Динамо» (2:3).

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9 комментариев

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Алексей Ненахов
Холодов ещё не было )
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Иван Прошкин
"Говорят, что Риу-Гранде-ду-Сул, откуда вы родом, единственный штат в
Бразилии, где по-настоящему бывает холодно. Это правда?
— Да. Это случается нашей зимой — в июне — июле. На атлантическом побережье,
в том числе в Порту-Алегри, временами ночью температура опускается до двух-трех
градусов тепла, а в глуби штата — и вовсе ниже нуля. Там даже иногда выпадает
снег, но землю не покрывает, как в России, — сразу тает."(с) Д.Карвальо, 2005 год.
+8
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Интересно мнение Бителло о русском морозце. "Бразилец он и в Африке бразилец."
+5
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Георгий Михеев
Да это ерунда минус 5 всего лишь. Вот я помню в 2000 лохматом каком то в январе было минус 35 ночью и минус 25 днем в Москве. До работы добегал быстрей усейна болта с утра -).
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Do Cent
Жаль что нет Томска,испытал бы все прелести нашей страны.
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вовочка6762
Зимы и снега в России не бывает....
Он глобус то видел ?
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Ришат Хурматов
Он Келлвен, Келлвен он!!!
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Spiker1606
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Ответ Алексей Ненахов
Холодов ещё не было )
Морозов
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Британский шпион
Ответ Алексей Ненахов
Холодов ещё не было )
Да ну ладно, -10 уже было, стандартная температура для Москвы зимою
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