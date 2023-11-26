Защитник ЦСКА Хелвен: «Таких холодов не встречал. Я первый раз увидел снег в России»
Защитник ЦСКА Хелвен высказался о холодной погоде в России.
«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близко такого нет. Может быть, семь-восемь градусов тепла. Таких холодов не встречал.
Надеюсь как можно быстрее адаптироваться. Партнеры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», — сказал бразилец после матча Мир РПЛ с «Динамо» (2:3).
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Бразилии, где по-настоящему бывает холодно. Это правда?
— Да. Это случается нашей зимой — в июне — июле. На атлантическом побережье,
в том числе в Порту-Алегри, временами ночью температура опускается до двух-трех
градусов тепла, а в глуби штата — и вовсе ниже нуля. Там даже иногда выпадает
снег, но землю не покрывает, как в России, — сразу тает."(с) Д.Карвальо, 2005 год.
Он глобус то видел ?