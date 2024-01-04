Санчо присоединится к «Боруссии» завтра – аренда согласована. «МЮ» получит около 3 млн евро
Джейдон Санчо в ближайшие дни перейдет в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед».
Как пишет Bild, сделка полностью согласована. Боссы «Боруссии» добились прорыва в переговорах с «Ман Юнайтед», теперь сторонам осталось согласовать лишь детали, связанные с уплатой налогов с платы за аренду.
Переход Джейдона обойдется «Боруссии» примерно в три миллиона евро.
Планируется, что Санчо присоединится к «Дортмунду» на сборах в Марбелье уже завтра.
Sky Sport Deutschland добавляет, что Джейдон очень быстро принял все условия, которые предложила ему «Боруссия». Не исключено, что в соглашении будет прописана опция выкупа. Обязательного выкупа точно не будет – «Боруссия» не может себе это позволить.
Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
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1. Купить в "Спартаке" Гулиева за 500 тыщ;
2. Собрать тонны хейта, что Гулиев скандалист и вообще не футболист;
3. Прокачать Гулиева и через год продать обратно в "Спартак" за 2 млн;
4. Взять на эти деньги Мамаева и Ерёменко.
Рад буду ошибиться.
В любом случае, если покажет себя с хорошей стороны, у МЮ будет возможность продать его хоть за какие-то деньги.
В общем наблюдаем 👀