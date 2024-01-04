Санчо присоединится к «Боруссии» завтра – аренда согласована. «МЮ» получит около 3 млн евро

Джейдон Санчо в ближайшие дни перейдет в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Bild, сделка полностью согласована. Боссы «Боруссии» добились прорыва в переговорах с « », теперь сторонам осталось согласовать лишь детали, связанные с уплатой налогов с платы за аренду.

Переход Джейдона обойдется «Боруссии» примерно в три миллиона евро.

Планируется, что Санчо присоединится к « » на сборах в Марбелье уже завтра.

Sky Sport Deutschland добавляет, что Джейдон очень быстро принял все условия, которые предложила ему «Боруссия». Не исключено, что в соглашении будет прописана опция выкупа. Обязательного выкупа точно не будет – «Боруссия» не может себе это позволить.

Напомним, летом 2021 года перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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