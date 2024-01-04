Санчо присоединится к «Боруссии» завтра – аренда согласована. «МЮ» получит около 3 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо в ближайшие дни перейдет в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Bild, сделка полностью согласована. Боссы «Боруссии» добились прорыва в переговорах с «Ман Юнайтед», теперь сторонам осталось согласовать лишь детали, связанные с уплатой налогов с платы за аренду.

Переход Джейдона обойдется «Боруссии» примерно в три миллиона евро. 

Планируется, что Санчо присоединится к «Дортмунду» на сборах в Марбелье уже завтра.

Sky Sport Deutschland добавляет, что Джейдон очень быстро принял все условия, которые предложила ему «Боруссия». Не исключено, что в соглашении будет прописана опция выкупа. Обязательного выкупа точно не будет – «Боруссия» не может себе это позволить.

Напомним, летом 2021 года Санчо перешел в «МЮ» из «Боруссии» за 85 млн евро. Он не играл за «Юнайтед» с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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36 комментариев
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Вот и игрок МЮ, который может сыграть в плей-офф ЛЧ)
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и ведь начнет забивать и покажет себя лучше Антони)
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Вернули по гарантии
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Ответ Tpy6kaMerlina
Казалось бы причём тут Евгений Леонорович. С возвращением, легенда! Надеюсь отгрузит хет-трик МЮ в последнем матче тен Хана, отправив того в отставку.
И как по твоему МЮ должен сыграть с Боруссией, чтобы Санчо отгрузил хет трик? Юнайтед снимется с АПЛ и перейдет в Бундеслигу?
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Тен Хаг, проверяй его статистику, буквально через месяц и продолжай наяривать на Антони
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Хороший вариант для всех сторон. Для Санчо игровая практика, для Дортмунда дополнительная опция в атаке, для Юнайтед, если выстрелит возможность его перепродать.
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Ответ Daniil Kotov
Вернули по гарантии
Но есть нюанс
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Потеряли отличного игрока, купленного за большие деньги, всё из-за раздутого самомнения, лысого тренеришки
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Дортмунд любит возвращать бывших, только кто из них заиграл на прежнем уровне? Кагава, Шахин, Гётце...
+4
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Ответ tankist231
Боруссия санчо за 3 ляма, наши не пойми кому 10-15 предлогают
3 ляма за полгода и без прав. Да ещё и точно 2 матча в ЛЧ.
+3
0
+3
Ответ Tpy6kaMerlina
Казалось бы причём тут Евгений Леонорович. С возвращением, легенда! Надеюсь отгрузит хет-трик МЮ в последнем матче тен Хана, отправив того в отставку.
Орнул
+4
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Ответ QWertY
И как по твоему МЮ должен сыграть с Боруссией, чтобы Санчо отгрузил хет трик? Юнайтед снимется с АПЛ и перейдет в Бундеслигу?
Вообще без разницы, хоть на Луне в межгалактической Лиге супергероев. Сейчас бы ожидать реализм и критический подход в моих комментариях.
+6
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Ответ Daniil Kotov
Вернули по гарантии
Ага вернули), а деньги остались
+3
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+2
Через несколько лет гениальный менеджмент МЮ выкупит Санчо обратно за 100 млн
+5
-4
+1
Не сомневаюсь что покажет себя
+1
0
+1
Казалось бы причём тут Евгений Леонорович. С возвращением, легенда! Надеюсь отгрузит хет-трик МЮ в последнем матче тен Хана, отправив того в отставку.
+9
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Ответ Shuller18
Дортмунд любит возвращать бывших, только кто из них заиграл на прежнем уровне? Кагава, Шахин, Гётце...
Хумельс, один из лучших цз сезона
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Ответ Shuller18
Дортмунд любит возвращать бывших, только кто из них заиграл на прежнем уровне? Кагава, Шахин, Гётце...
Никто.
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Ответ dedpihto59
Потеряли отличного игрока, купленного за большие деньги, всё из-за раздутого самомнения, лысого тренеришки
а до Хага прям он феерил ))
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Ответ Донован хозяин НБА
Через несколько лет гениальный менеджмент МЮ выкупит Санчо обратно за 100 млн
не устали еще от этого рофла(уже 10 тысяч раз его видел) менеджмент конечно совсем не гениальный но кроме Погба сколько еще таких случаев было?
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Ответ Shuller18
Дортмунд любит возвращать бывших, только кто из них заиграл на прежнем уровне? Кагава, Шахин, Гётце...
Хуммельс
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Ответ Streetbor
и ведь начнет забивать и покажет себя лучше Антони)
так в том то смысл сделки, чтобы он играл и смог показать какую-то игру, после чего можно будет продать за деньги, а не протирать лавку ещё пол года. Правда это слишком сложная логика для биомассы🤷🏿‍♀️
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Блин а если он заиграет там как раньше то как по мне Тен Хагу крышка) он должен заранее чемоданы собрать и молится чтоб Санчо не заиграл !
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Посмотрим как он в Боруссии будет играть, неоднозначный персонаж.
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Вообще-то это схема Валеры:
1. Купить в "Спартаке" Гулиева за 500 тыщ;
2. Собрать тонны хейта, что Гулиев скандалист и вообще не футболист;
3. Прокачать Гулиева и через год продать обратно в "Спартак" за 2 млн;
4. Взять на эти деньги Мамаева и Ерёменко.
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Летом Дортмунд оформит трансфер за 10ку и через год впихнет его вновь какому-то мешку за сотку, приятного просмотра
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И вернется на прежний уровень)
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Думаю Санчо будет поначалу стараться в новом-старом клубе, чтобы потом заявлять, что был "невинно" обвинён плохим дядей. Но характер изменить сложно, потом понемногу вновь начнёт валять дурака.
Рад буду ошибиться.
В любом случае, если покажет себя с хорошей стороны, у МЮ будет возможность продать его хоть за какие-то деньги.
В общем наблюдаем 👀
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Ушёл на повышение
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Честно, неждан)
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