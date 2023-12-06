Ферран думает об уходе из «Барсы». Игрок не ощущает поддержки после ухода Алемани, у его агентов напряженные отношения с тренерским штабом Хави
Ферран Торрес думает об уходе из «Барселоны» в среднесрочной перспективе.
По информации As, у агентов Феррана испортились отношения с тренерским штабом «Барселоны» Хави. Кроме того, окружение игрока считает, что с уходом спортивного директора Матеу Алемани, который был заинтересован в подписании Торреса зимой 2022 года, полузащитник лишился поддержки в каталонском клубе.
Сообщается, что на ситуацию также повлияло подписание Витора Роке, который присоединится к команде уже в январе. Несмотря на улучшение результатов, Торрес не хочет быть «разменной монетой» в «Барселоне» и предпочитает покинуть клуб по собственному желанию.
Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.
В нынешнем сезоне на счету Феррана 3 гола в 14 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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