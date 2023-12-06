Ферран думает об уходе из «Барсы». Игрок не ощущает поддержки после ухода Алемани, у его агентов напряженные отношения с тренерским штабом Хави

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани Ферран Торрес Витор Роке Футбол

Ферран Торрес думает об уходе из «Барселоны» в среднесрочной перспективе.

По информации As, у агентов Феррана испортились отношения с тренерским штабом «Барселоны» Хави.  Кроме того, окружение игрока считает, что с уходом спортивного директора Матеу Алемани, который был заинтересован в подписании Торреса зимой 2022 года, полузащитник лишился поддержки в каталонском клубе.

Сообщается, что на ситуацию также повлияло подписание Витора Роке, который присоединится к команде уже в январе. Несмотря на улучшение результатов, Торрес не хочет быть «разменной монетой» в «Барселоне» и предпочитает покинуть клуб по собственному желанию.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Феррана 3 гола в 14 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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7 комментариев
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просто отвратительная трансферная политика
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просто он Торрес курильщика. Просто заурядный футболист. Вот и все.
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Просто
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вот и отлично! Побольше бы таких сознательных. Многие просто морочат голову и получают бабло
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Торрес мощный футболист играет хорошо то плохо но надо чуть поработать с реализацией
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зачем из МС уходил? Надо оно ему было?
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Ответ evgen123
просто он Торрес курильщика. Просто заурядный футболист. Вот и все.
Сам болею за Барсу. Но не понимаю, что в нем такого
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