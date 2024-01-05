Чалоба не перейдет в «Баварию» – от него отказались. Защитника «Челси» может арендовать клуб не из АПЛ

«Бавария» вновь отказалась от идеи о трансфере Трево Чалобы.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб провел новый раунд обсуждений и вновь решил не покупать защитника « » этой зимой.

Эту информацию подтверждает и журналист Фабрицио Романо. Как он пишет со ссылкой на свои источники, Чалоба не входит в шорт-лист «Баварии» на зимнее трансферное окно, несмотря на то, что клуб хотел его подписать прошлым летом.

Возможен вариант, при котором уйдет в аренду в команду не из . Его приглашение рассматривают многие зарубежные клубы.

Ожидается, что Чалоба восстановится от травмы, из-за которой еще не играл в этом сезоне, к концу января.

В ходе летнего трансферного окна « » вела переговоры с «Челси» об аренде 24-летнего англичанина, но трансфер так и не состоялся.

Статистику центрального защитника можно изучить здесь.

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