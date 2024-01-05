Чалоба не перейдет в «Баварию» – от него отказались. Защитника «Челси» может арендовать клуб не из АПЛ
«Бавария» вновь отказалась от идеи о трансфере Трево Чалобы.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб провел новый раунд обсуждений и вновь решил не покупать защитника «Челси» этой зимой.
Эту информацию подтверждает и журналист Фабрицио Романо. Как он пишет со ссылкой на свои источники, Чалоба не входит в шорт-лист «Баварии» на зимнее трансферное окно, несмотря на то, что клуб хотел его подписать прошлым летом.
Возможен вариант, при котором Чалоба уйдет в аренду в команду не из АПЛ. Его приглашение рассматривают многие зарубежные клубы.
Ожидается, что Чалоба восстановится от травмы, из-за которой еще не играл в этом сезоне, к концу января.
В ходе летнего трансферного окна «Бавария» вела переговоры с «Челси» об аренде 24-летнего англичанина, но трансфер так и не состоялся.
Статистику центрального защитника можно изучить здесь.
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