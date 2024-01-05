Чалоба не перейдет в «Баварию» – от него отказались. Защитника «Челси» может арендовать клуб не из АПЛ

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Трево Чалоба Футбол

«Бавария» вновь отказалась от идеи о трансфере Трево Чалобы.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб провел новый раунд обсуждений и вновь решил не покупать защитника «Челси» этой зимой.

Эту информацию подтверждает и журналист Фабрицио Романо. Как он пишет со ссылкой на свои источники, Чалоба не входит в шорт-лист «Баварии» на зимнее трансферное окно, несмотря на то, что клуб хотел его подписать прошлым летом.

Возможен вариант, при котором Чалоба уйдет в аренду в команду не из АПЛ. Его приглашение рассматривают многие зарубежные клубы.

Ожидается, что Чалоба восстановится от травмы, из-за которой еще не играл в этом сезоне, к концу января.

В ходе летнего трансферного окна «Бавария» вела переговоры с «Челси» об аренде 24-летнего англичанина, но трансфер так и не состоялся.

Статистику центрального защитника можно изучить здесь.

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9 комментариев
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Может тогда Чалова?
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Что происходит с защитой Баварии, что туда то Боатенга сватали, то Сократиса, то Чалоба, недавно ещё про Дайера новости появились?
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Ура! Аж отлегло...
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Слава Богу что отказались! Травмат с непонятными навыками, не уровень Баварии
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Чел с начала сезона в больнице. Кто им может вообще интересоваться?
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Кто дальше? Джикия?
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Заголовок в стиле Спортса: а что, "Бавария" играет в АПЛ?
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Ответ S. A.
Что происходит с защитой Баварии, что туда то Боатенга сватали, то Сократиса, то Чалоба, недавно ещё про Дайера новости появились?
У них всего 3 центрдефа, маловато.
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