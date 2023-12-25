«Байер» не будет продавать игроков в январе. Та интересен «Баварии» и «Челси», Инкапиэ – «Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме»
«Байер» не планирует отпускать игроков в зимнее трансферное окно.
По данным Kicker, защитником леверкузенцев Джонатаном Та интересуется «Бавария». Ранее сообщалось, что за ним также следит «Челси». Также известно, что Пьеро Инкапиэ интересен «Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме».
Однако «Байер» не планирует продавать игроков в январе. Клуб считает Та ключевым игроком обороны и полагает, что его потеря серьезно ослабит команду и снизит шансы на завоевание трофеев. Кроме того, два игрока обороны – Эдмонд Тапсоба и Одилон Коссуну – с большой вероятностью примут участие в Кубке африканских наций в январе.
Планы «Байера» сохранить состав в зимнее трансферное окно также подтвердил директор клуба Симон Рольфес.
«Все останутся. Мы не отпустим зимой ни одного игрока», – сказал Рольфес.
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