Чалоба уйдет из «Челси» зимой. «Бавария» сохраняет интерес к защитнику

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Трево Чалоба Футбол

Трево Чалоба покинет «Челси» в январе.

Лондонский клуб и 24-летний защитник планируют расстаться в январе, сообщает Фабрицио Романо. 

Летом в трансфере Чалобы была заинтересована «Бавария». Мюнхенцы сохраняют интерес к игроку, но за ним следят и другие клубы. 

В сезоне-2023/24 Трево не провел ни одной игры из-за травмы. В прошлом розыгрыше АПЛ он сыграл 25 матчей. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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6 комментариев

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Ноно Гомес
чел для замены, либо продать...
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Борис Энгельгардт
Ответ Акира_1
Странно, чем Чалоба хуже Фофаны или Бадьяшиле, чтобы сливать его любой ценой
воспитанник, а значит все деньги за его трансфер пойдут в баланс сразу, а не как за игроков, купленных из других команд - аммортизации и так далее
+3
0
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forever 77
Ответ Акира_1
Странно, чем Чалоба хуже Фофаны или Бадьяшиле, чтобы сливать его любой ценой
Хуже обоих, и с фанансовой точки зрения его продажа лучше, нежели других цз
+3
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Акира_1
Странно, чем Чалоба хуже Фофаны или Бадьяшиле, чтобы сливать его любой ценой
+2
-2
0
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Сергей Кайзер
Ответ Акира_1
Странно, чем Чалоба хуже Фофаны или Бадьяшиле, чтобы сливать его любой ценой
Тем, что Натаниэль более слабый защитник.
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