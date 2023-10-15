Чалоба уйдет из «Челси» зимой. «Бавария» сохраняет интерес к защитнику
Трево Чалоба покинет «Челси» в январе.
Лондонский клуб и 24-летний защитник планируют расстаться в январе, сообщает Фабрицио Романо.
Летом в трансфере Чалобы была заинтересована «Бавария». Мюнхенцы сохраняют интерес к игроку, но за ним следят и другие клубы.
В сезоне-2023/24 Трево не провел ни одной игры из-за травмы. В прошлом розыгрыше АПЛ он сыграл 25 матчей. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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