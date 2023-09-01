«Челси» отклонил новое предложение «Баварии» об аренде Чалобы. Переговоры продолжаются

«Челси» не принял новое предложение «Баварии» по Трево Чалобе.

Мюнхенский клуб сделал новое предложение об аренде 24-летнего защитника, сообщает . Как и в прошлый раз, « » ответил отказом, поскольку готов отпустить игрока только на правах полноценного трансфера.

Клубы продолжают переговоры, чтобы найти способ оформить сделку. На данный момент еще ничего не согласовано.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку