«Челси» отклонил новое предложение «Баварии» об аренде Чалобы. Переговоры продолжаются

Теги Бавария Челси бундеслига Германия возможные трансферы Трево Чалоба Фабрицио Романо Футбол

«Челси» не принял новое предложение «Баварии» по Трево Чалобе.

Мюнхенский клуб сделал новое предложение об аренде 24-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Как и в прошлый раз, «Челси» ответил отказом, поскольку готов отпустить игрока только на правах полноценного трансфера.

Клубы продолжают переговоры, чтобы найти способ оформить сделку. На данный момент еще ничего не согласовано. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Чалоба провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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2 комментария

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Ноно Гомес
Тухель хочет перевезти весь Челси в Германию и выиграть ЛЧ)
+3
0
+3
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Azar Cherdantsev
Ответ Ноно Гомес
Тухель хочет перевезти весь Челси в Германию и выиграть ЛЧ)
А кого он уже перевез?
0
0
0
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