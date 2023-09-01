«Челси» отклонил новое предложение «Баварии» об аренде Чалобы. Переговоры продолжаются
«Челси» не принял новое предложение «Баварии» по Трево Чалобе.
Мюнхенский клуб сделал новое предложение об аренде 24-летнего защитника, сообщает Фабрицио Романо. Как и в прошлый раз, «Челси» ответил отказом, поскольку готов отпустить игрока только на правах полноценного трансфера.
Клубы продолжают переговоры, чтобы найти способ оформить сделку. На данный момент еще ничего не согласовано.
В сезоне АПЛ-2022/23 Чалоба провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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