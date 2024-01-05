Анчелотти считает Беллингема лучшим игроком мира: «Это очевидно. Он в порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре»
Карло Анчелотти назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.
Итальянского специалиста спросили, считает ли он хавбека «Реала» лучшим игроком мира на данный момент.
«Он в полном порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре и к новому языку. Очевидно, он лучший», – сказал главный тренер «Реала».
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом за 103+31 млн евро.
В текущем сезоне 20-летний англичанин является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 13 голами в 17 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Странно, что он ещё не написал, что голы в бургерлиге ценятся выше, чем в Ла Лиге и ЛЧ)