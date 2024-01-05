Анчелотти считает Беллингема лучшим игроком мира: «Это очевидно. Он в порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре»

Карло Анчелотти назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

Итальянского специалиста спросили, считает ли он хавбека «Реала» лучшим игроком мира на данный момент.

«Он в полном порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре и к новому языку. Очевидно, он лучший», – сказал главный тренер «Реала».

перешел в « » из дортмундской «Боруссии» этим летом за 103+31 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний англичанин является лучшим бомбардиром с 13 голами в 17 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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