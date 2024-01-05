Анчелотти считает Беллингема лучшим игроком мира: «Это очевидно. Он в порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

Итальянского специалиста спросили, считает ли он хавбека «Реала» лучшим игроком мира на данный момент.

«Он в полном порядке, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре и к новому языку. Очевидно, он лучший», – сказал главный тренер «Реала».

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом за 103+31 млн евро.

В текущем сезоне 20-летний англичанин является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 13 голами в 17 матчах. Его подробная статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ VERBLYUD
2 ассиста в 17 матчах))) Я напоминаю, что он полузащитник))
А голы считать не будем?))
+10
-4
+6
Человек пришел, очень быстро влился в коллектив и шикарно его Карло интегрировал в переделанную под него игровую модель и англичанин сразу же стал давать результат. С корабля на бал , без раскачки полностью оправдывает заплаченные за него деньги, отрабатывает каждый цент. Надеюсь, что Джуда будут обходить травмы стороной и он достигнет больших успехов в футболке Королевского клуба!
+8
-3
+5
Заметил, что секта мистера «6 голов за сезон в фермерской лиге» почему-то любит приходить под новости про Джуда и обсуждать его статистику)
+7
-6
+1
Пока он первый претендент на ЗМ. Весна уже полностью расставит все на свои места и покажет кто есть кто, но Джуд пока претендент №1. А дальше будет видно.
+1
0
+1
Ответ Артём Поддубный
может на определенном отрезке сезона он и лучший. нужно будет смотреть потом. ну начало у Джуда конечно огненное.
Там у Довбика, лучшего играка Ла Лиги по уровню игры стата по гол+пас лучше. Тем более за более слабую команду, в которой на тебя не пасуют Кроос и Модрич. Поэтому Джуд пока слабее Довбика к половине чемпионата.
+4
-3
+1
Ответ CHELSEA_2008
Там у Довбика, лучшего играка Ла Лиги по уровню игры стата по гол+пас лучше. Тем более за более слабую команду, в которой на тебя не пасуют Кроос и Модрич. Поэтому Джуд пока слабее Довбика к половине чемпионата.
Если Довбик продолжит в том же духе и по итогам сезона превзойдет по показателям Джуда, то тогда какие вопросы к нему будут🤷‍♂️А так- он хорош, как и вся команда, с этим не поспоришь..
+1
-1
0
Ответ CHELSEA_2008
Там у Довбика, лучшего играка Ла Лиги по уровню игры стата по гол+пас лучше. Тем более за более слабую команду, в которой на тебя не пасуют Кроос и Модрич. Поэтому Джуд пока слабее Довбика к половине чемпионата.
Довбик не прописан в меренговой методичке, поэтому пиарить его не будут
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Там у Довбика, лучшего играка Ла Лиги по уровню игры стата по гол+пас лучше. Тем более за более слабую команду, в которой на тебя не пасуют Кроос и Модрич. Поэтому Джуд пока слабее Довбика к половине чемпионата.
Почему в расчет берется только г+п? Не нужно забывать, что Джуд полузащитник и имеет стату на уровне с центральными нападающими. Если смотреть футбол, то будет видно, что он выжигает траву на каждом участке поля, а про его контроль мяча и дриблинг вообще говорить не нужно
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Там у Довбика, лучшего играка Ла Лиги по уровню игры стата по гол+пас лучше. Тем более за более слабую команду, в которой на тебя не пасуют Кроос и Модрич. Поэтому Джуд пока слабее Довбика к половине чемпионата.
Довбик хорош, но вы игроков на разных позициях сравниваете
0
0
0
Ответ Anya Belova
А голы считать не будем?))
Он голы только Месси считает)
Странно, что он ещё не написал, что голы в бургерлиге ценятся выше, чем в Ла Лиге и ЛЧ)
0
0
0
Ответ И здесь и там
Значит Мбаппе Реал не берет, а то черепашка обижается когда твой тренер не тебя лучшим считает.
Так Анчи флюгер. Совсем недавно говорил, что Bинисиус лучший, теперь Джуд, никто не помешает ему говорить что Мбаппе лучший через пару месяцев.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий