Анчелотти о Беллингеме: «То, что он не забивает, не должно удивлять. Его голы – бонус для нас»

Карло Анчелотти высказался о том, что Джуд Беллингем не забивает 2 матча подряд.

Вчера полузащитник целиком отыграл матч между «Реалом» и «Мальоркой» (1:0) и не отметился результативными действиями.

«То, что не забивает, не должно удивлять. Ему нужно работать, и он делал это. Когда он забивает, а он забивает много голов, то это бонус для нас.

Его игра была похожа на игру всей атакующей линии – немного не хватало точности и свежести», – сказал главный тренер « ».

В этом сезоне Беллингем забил 17 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Полную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.

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