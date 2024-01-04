Анчелотти о Беллингеме: «То, что он не забивает, не должно удивлять. Его голы – бонус для нас»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти высказался о том, что Джуд Беллингем не забивает 2 матча подряд.

Вчера полузащитник целиком отыграл матч между «Реалом» и «Мальоркой» (1:0) и не отметился результативными действиями.

«То, что Беллингем не забивает, не должно удивлять. Ему нужно работать, и он делал это. Когда он забивает, а он забивает много голов, то это бонус для нас.

Его игра была похожа на игру всей атакующей линии – немного не хватало точности и свежести», – сказал главный тренер «Реала».

В этом сезоне Беллингем забил 17 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Полную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.

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2 комментария
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Единственный невнятный матч Джуда, причём против откровенного автобуса. Всё, продаём бездаря. Нас нагрели на 103кк, как детей)
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