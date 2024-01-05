Диалло о переходе в «МЮ»: «Директор «Аталанты» сказал, что «Юнайтед» хочет меня. Я ответил: «Шутите? Я мечтаю играть на «Олд Траффорд». Дайте контракт, я сразу подпишу»

Амад Диалло рассказал о переходе в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

«Помню, я был дома, когда директор [«Аталанты»] позвонил и сказал: « , «Юнайтед» хочет подписать тебя». Я сказал: «Правда? «Юнайтед»? Нет, нет, вы шутите!» И он такой: «Да, да». – «Правда? Хорошо, дайте мне контракт. Я подпишу его напрямую».

Он сказал: «Нет, Амад, перестань». Я ответил: «Это правда «Манчестер Юнайтед»? Я мечтаю играть на «Олд Траффорд». Дайте мне контракт, и я сразу подпишу. Вы же не шутите со мной, это правда?»

Он сказал, что это правда, и я был счастлив. Я позвонил маме и сказал, что меня хочет подписать « ». Я был очень счастлив. Все произошло быстро», – сказал Диалло.

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