Байи о трансфере в «МЮ» в 2016-м: «Я перешел в крупнейший клуб мира. Моуринью звонил мне – показалось, что у меня галлюцинации»

Эрик Байи вспомнил, как Жозе Моуринью пригласил его в «МЮ» в 2016 году.

«[Мне позвонили] с португальского номера. Но я никого не знал в Португалии и не говорил по-португальски. Я начал думать – у меня там был старый товарищ по команде. Я взял трубку: «Кто это?». На другом конце провода сказали: «Это Моуринью. Ты бы хотел играть у меня в «Манчестер Юнайтед»?»

Мне показалось, что у меня галлюцинации. Я подумал, что какой-то парень просто захотел меня разыграть. Кто поверил бы, что ему звонит Моуринью?

Я попросил его доказать, что это он, включив видеосвязь. Он сделал это. Рядом со мной была моя мама. Это был Моуринью, и он сказал, что хочет, чтобы я перешел в «МЮ». И я сделал это.

Я подписал контракт с крупнейшим клубом мира», – сказал экс-защитник « ».

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