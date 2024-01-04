Байи о трансфере в «МЮ» в 2016-м: «Я перешел в крупнейший клуб мира. Моуринью звонил мне – показалось, что у меня галлюцинации»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Вильярреал Ла Лига Эрик Байи Футбол

Эрик Байи вспомнил, как Жозе Моуринью пригласил его в «МЮ» в 2016 году.

«[Мне позвонили] с португальского номера. Но я никого не знал в Португалии и не говорил по-португальски. Я начал думать – у меня там был старый товарищ по команде. Я взял трубку: «Кто это?». На другом конце провода сказали: «Это Моуринью. Ты бы хотел играть у меня в «Манчестер Юнайтед»?»

Мне показалось, что у меня галлюцинации. Я подумал, что какой-то парень просто захотел меня разыграть. Кто поверил бы, что ему звонит Моуринью?

Я попросил его доказать, что это он, включив видеосвязь. Он сделал это. Рядом со мной была моя мама. Это был Моуринью, и он сказал, что хочет, чтобы я перешел в «МЮ». И я сделал это.

Я подписал контракт с крупнейшим клубом мира», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев
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Он наверное подумал что это были вован с лексусом))
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Еще один из цикла "Чтоб было бы, если бы не травмы..."
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Классная история и показывающая как работает спортивный отдел в МЮ) / Надеюсь хоть они номер добыли для Жозе.
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Забавная история)
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Потом Моуринью получил выговор в клубе, за то, что нарушил корпоративные процедуры, в обход обязанностей спортдиректора, но Байи остался доволен))
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Когда тренер лично звонит игроку, шансы на переход сильно повышаются. Когда это делают лучшие тренеры современности, Моуринью, Анчелотти, Пеп, Клопп, Конте, почти нет вариантов для отказа.
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Психологический момент - когда звонит напрямую Моуриньо, тут человек забывает про поторговаться увидев что такой босс заинтересован в игроке. А с селекционерами или спортдиректором можно свысока разговаривать.
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Моур великий мотиватор.Наверное, был бы игроком то жилы бы рвал за такого коуча.
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