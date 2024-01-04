Алексей Стрепетов: «Такое впечатление, что в Бразилии открылся филиал академии «Зенита». А что делает академия на улице Верности?»

Теги Зенит премьер-лига Россия детский футбол Алексей Стрепетов Футбол

Алексей Стрепетов высказался о работе «Зенита» на бразильском трансферном рынке.

– На заметке у «Зенита» появляется все время столько молодых бразильцев, что у меня сложилось впечатление, что в Бразилии открылся филиал зенитовской академии.

Так все легко и просто, мы готовим игроков для основного состава. А что делает академия на улице Верности (там располагается академия «Зенита» в Санкт-Петербурге – Sports.ru)? Наверное, это какая-то другая планета...

– Известно что – готовит игроков для всех других клубов РПЛ, кроме «Зенита»...

– Да, возможно, это именно так. Но, повторюсь, академия «Зенита» в Бразилии точно есть – молодые ребята приезжают и сразу включаются в основной состав, – сказал экс-игрок «Зенита».

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11 комментариев
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Академия обучает сытых питерских школьников.
Голодные бразильцы обучаются намного эффективнее.
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Академия зенита выращивает будущих депутатов спб
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Воспитанников Реала тоже в команде немного. В основе один Карвахаль и Начо в запасе. А покупают бразильцев в последнее время тоже пачками. Тут как говорится, если нужного не выращивает академия, то приходится идти искать. А воспитанники уходят в другие клубы.
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Сколько возгласов я слышал за последние лет 7 о молодняке Зенита или например Спартака, что им не дают шанса злые тренеры, но где они? Зацепились ли они за основной состав команд попроще?
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Ответ Onion
Академия обучает сытых питерских школьников. Голодные бразильцы обучаются намного эффективнее.
Академия Верность хранит ☺️☺️☺️
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