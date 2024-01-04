Алексей Стрепетов: «Такое впечатление, что в Бразилии открылся филиал академии «Зенита». А что делает академия на улице Верности?»

Алексей Стрепетов высказался о работе «Зенита» на бразильском трансферном рынке.

– На заметке у «Зенита» появляется все время столько молодых бразильцев, что у меня сложилось впечатление, что в Бразилии открылся филиал зенитовской академии.

Так все легко и просто, мы готовим игроков для основного состава. А что делает академия на улице Верности (там располагается академия «Зенита» в Санкт-Петербурге – Sports.ru)? Наверное, это какая-то другая планета...

– Известно что – готовит игроков для всех других клубов РПЛ, кроме «Зенита»...

– Да, возможно, это именно так. Но, повторюсь, академия «Зенита» в Бразилии точно есть – молодые ребята приезжают и сразу включаются в основной состав, – сказал экс-игрок «Зенита».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам