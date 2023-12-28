Дасаев о Сафонове: «Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть на лавке? Посадят – и карьера закончилась»

Ринат Дасаев считает, что Матвею Сафонову не стоит переходить в зарубежную лигу.

«Думаю, ему еще рано ехать за границу. Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и « »? Чтобы сидеть там на лавке? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте.

Он сейчас молодой и перспективный. А если сейчас поедет туда, его посадят на лавку – и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят», – сказал бывший голкипер «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам