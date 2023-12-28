Дасаев о Сафонове: «Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть на лавке? Посадят – и карьера закончилась»

Теги премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Ринат Дасаев считает, что Матвею Сафонову не стоит переходить в зарубежную лигу.

«Думаю, ему еще рано ехать за границу. Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть там на лавке? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте.

Он сейчас молодой и перспективный. А если сейчас поедет туда, его посадят на лавку – и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят», – сказал бывший голкипер «Спартака».

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19 комментариев
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В 31 в Севилью, Ринат, ему поехать можно?
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так можно поехать в клуб где он не будет на лавке сидеть. необязательно же в Реал Мадрид сразу ехать
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Мне 35, если слушать старших, то будешь жить как они. Спасибо, у нас свой путь и нам жить дальше, а им доживать
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его посадят, а ты не воруй!)
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Если будет реальное предложение почему не поехать, не обязательно в топовый клуб, но в чемпионат, в котором его точно заметят...в Европе много середняков, нуждающихся в надёжных вратарях... .вернуться всегда можно, если не получится...
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Так доказывай, чтобы не сидеть? 🤔
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Вратарям в этом плане сложнее.
Когда речь про вратаря, то не должно быть вот этой схемы в голове "куда угодно, лишь бы ехать играть в Европе!!!".
ИГРАТЬ в РПЛ намного лучше, чем как Лунин поехать в Реал.
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Что за бредятина !!! Вот они суоми мнениями исполняют конечно…
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У него же жесткий контракт, просто так не уехать, там неустойка писали 80 млн евро
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24 года всего. Рановато, конечно. Совсем юнец. Может, в 50 кто подпишет, как Хабибулина
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Лесом таких советчиков, ему как раз самое время сейчас ехать играть в более сильную лигу.
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Сафонов плохо ногами играет,а это сейчас один из ключевых скилов
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"Посадят - и карьера закончилась". О! Как у Кокорина 😁
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Ответ nicckk
так можно поехать в клуб где он не будет на лавке сидеть. необязательно же в Реал Мадрид сразу ехать
Вы не учитываете цену и зарплату Сафонова , средний клуб это не потянет ( АПЛ не в счет )
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Ответ Михаил Опякин
В 31 в Севилью, Ринат, ему поехать можно?
Ну как бы Дасаев на тот момент был одним из лучших вратарей мира , а раньше не мог уехать - СССР же ,
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Ответ Вячеслав Припузов
Если будет реальное предложение почему не поехать, не обязательно в топовый клуб, но в чемпионат, в котором его точно заметят...в Европе много середняков, нуждающихся в надёжных вратарях... .вернуться всегда можно, если не получится...
Много середняков потянет трансфер в 15 мультов и зарgлату в пару лимонов в год ?
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