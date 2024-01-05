Алдонин об РПЛ: «Смотреть стало намного интереснее, вырос уровень команд, конкуренция. Нет явного лидера, «Зенит» потерял много очков»

Евгений Алдонин считает, что конкуренция сделала Мир РПЛ интереснее.

«Конкуренция в возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был « » несколько лет подряд. В этом сезоне они потеряли много очков, связываю это с потерями футболистов. В первую очередь, сказался уход , которого достойно заменить сложно.

Средний уровень вырос, поэтому подрос и интерес к чемпионату. РПЛ стало намного интереснее смотреть», – сказал экс-игрок и сборной России.

После 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. «Зенит», идущий на 2-м месте, отстает от лидера на 2 очка.

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