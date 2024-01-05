Алдонин об РПЛ: «Смотреть стало намного интереснее, вырос уровень команд, конкуренция. Нет явного лидера, «Зенит» потерял много очков»

Теги ЦСКА Зенит Евгений Алдонин премьер-лига Россия Малком Чемпионат.com Футбол

Евгений Алдонин считает, что конкуренция сделала Мир РПЛ интереснее.

«Конкуренция в РПЛ возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был «Зенит» несколько лет подряд. В этом сезоне они потеряли много очков, связываю это с потерями футболистов. В первую очередь, сказался уход Малкома, которого достойно заменить сложно.

Средний уровень вырос, поэтому подрос и интерес к чемпионату. РПЛ стало намного интереснее смотреть», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

После 18 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. «Зенит», идущий на 2-м месте, отстает от лидера на 2 очка.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да по моему ничего не выросло. Просто Зенит много очков потерял, отсюда и конкуренция.
+4
-1
+3
Согласен, уровень вырос. Теперь "Зенит" - команда уровня 1/4 ЛЧ, а то и полуфинала. Все остальные подтянулись! Жаль только, что проклятые враги не дают питерцам продемонстрировать свою мощь в очном противостоянии...

В нашем филиале ада по бумагам все п**дато!
+6
-3
+3
Да ну, наооборот без отборов в еврокубки вообще неинтересно. Алдонин, нам то не гони
0
0
0
Конкуренция выросла так как уровень команд плюс/минус одинаковый, только Зенит выделяется
0
0
0
Какая тут логика? Раньше было смотреть не интересно, так как не было интриги. Сейчас смотреть не возможно, так как это футбол любителей и можно выбрать просмотр настоящих профи.
0
0
0
Зенит просто стал чуть слабее отсюда и конкуренция
Вместо прогресса на дно со всеми идут
0
0
0
Игроки раньше -Чорлука,Олич,Вагнер,Думбия,Халк,Гарсия,Данни,Красич,Шкртел,Видич,Иванович,Кураньи,Кришито,Видич,Это,о,Вальбуэна,Хонда,Крыховяк,Влашич,Гранквист,Вернблум,Алекс,Фернандо,Навас,Карадениз,Домингес,Витсел,Лима,Натхо,Рахимич,Диарра,Гарай,Алвеш,Карвальо,Рахимич,Тимощук,Ракицкий,Виллиан,Еременко,Ансальди,ЛЧ,ЛЕ
Сейчас..............
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий