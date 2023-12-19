Евгений Алдонин: «Футбол – спорт номер один в России, можно и в кедах играть, и босиком. Хоккей, те же лыжи, биатлон и фигурное катание дороже и затратнее сами по себе»

Теги ЦСКА Евгений Алдонин премьер-лига Россия Сборная России по футболу деньги Футбол

Евгений Алдонин объяснил, почему футбол в России популярнее других видов спорта.

«Никем не обсуждается, что спорт номер один в России – футбол. Многие другие дисциплины намного дороже и затратнее сами по себе – хоккей, те же лыжи, биатлон, фигурное катание. А футбол самый демократичный вид спорт, так было и остается, поэтому в него весь мир и играет. И здесь даже не зависит та изоляция от международных турниров, которая у нас есть в стране. Плюс популярность футбола не становится меньше среди детей, подростков, девочек и мальчиков.

Наш вид спорта очень доступный с точки зрения того, что не так затратен, как другие. Если объективно, то на хоккей или биатлон уходит больше денег на экипировку и все остальное. А в футбол можно играть и в кедах, и босиком, но это не про нашу страну. Да, уровень нашего футбола лучше не становится, учитывая изоляцию и отсутствие международных турниров. Но с точки зрения популярности уровень остается таким же.

Почему даже сейчас футбол в нашей стране освещают больше, чем другие виды спорта, когда в этой дисциплине мы не лучшие, а, условно, в фигурном катании или лыжах первые в мире? Но хочется задать ответный вопрос. А конкуренция в этих видах спорта такая как в футболе по всему миру? Точно нет. Поэтому смотря с чем сравнивать», – сказал экс-игрок ЦСКА.

Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»

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11 комментариев
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Особенно когда весь инвентарь импортный))
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Угу, босиком зимой на улице))) Лыжи так-то тоже можно дедовские деревянные взять с балкона и ботинки советские достать с антресолей. Намазать мазью Висти, и вперед)))
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По этой логике вообще бег побеждает тогда)
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В хоккей тоже можно играть в дешевых коньках и с дешевой клюшкой
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тогда уж лучше в пляжный футбол. там никакого инвентаря не нужно
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Футбол спорт номер 1 и с этим спорить глупо. В отличии от хоккея в футбол играют практически все страны мира!
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