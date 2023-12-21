«Краснодар» заплатит 7 млн долларов за опорника «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кастаньо (ESPN)
Опорник «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо перейдет в «Краснодар».
Российский клуб заплатит за 23-летнего футболиста 7 млн долларов, сообщает ESPN.
В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 проведенных туров, набрав 38 очков.
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Тем интереснее будет весенняя часть чемпионата.
Хотя обидно будет за Краснодар если выиграют чемпионат, но недополучат призовых денег из-за бана в Лиге чемпионов(