«Краснодар» заплатит 7 млн долларов за опорника «Крус Асуля» и сборной Колумбии Кастаньо (ESPN)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Колумбии по футболу высшая лига Мексика Крус Асуль Краснодар деньги Кевин Кастаньо Футбол

Опорник «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевин Кастаньо перейдет в «Краснодар».

Российский клуб заплатит за 23-летнего футболиста 7 млн долларов, сообщает ESPN.

В текущем сезоне чемпионата Мексики Кастаньо провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 проведенных туров, набрав 38 очков. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
поговаривают, этот паренёк Барриоса на скамейку задвинул в сборной)))
+18
0
+18
Ответ АРХАТ
Если хотят титул надо тратиться, по-другому никак. Хотя обидно будет за Краснодар если выиграют чемпионат, но недополучат призовых денег из-за бана в Лиге чемпионов(
Ты так написал, как-будто другие российские клубы что-то получат от Лиги Чемпионов.
+12
0
+12
Хороший игрок 👍🏻
Тем интереснее будет весенняя часть чемпионата.
+3
0
+3
Если хотят титул надо тратиться, по-другому никак.
Хотя обидно будет за Краснодар если выиграют чемпионат, но недополучат призовых денег из-за бана в Лиге чемпионов(
+5
-3
+2
Похоже в планировании появляются деньги от будущей продажи Сперцяна?
0
0
0
Качественное приобретение💪
0
0
0
Трудно угадать насколько удачным окажется этот трансфер, но радует что клуб пытается сходу усилиться еще до сборов, ну и есть уверенность что это не последнее приобретение.
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Ты так написал, как-будто другие российские клубы что-то получат от Лиги Чемпионов.
Другие клубы живут на гос.деньги, Краснодар уникален в российских реалиях
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий