Роман Широков: «Спартак» только в своих мечтах, воспоминаниях был когда-то великим клубом»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Роман Широков считает, что у «Краснодара» и «Спартака» нет духа победителя.

– В 2020 году вы говорили, что у «Краснодара» нет менталитета победителя. Сейчас ситуация изменилась?

– Его и нет до сих пор. Это в один момент не может измениться. Они вышли в финал Кубка России второй раз в истории, но дважды проиграли. Причем оба раза – в серии пенальти. Сейчас они борются за первое место, и этот менталитет потихоньку нарабатывается.

Одномоментно это не происходит. Дух победителя все-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат. «Спартак» выиграл один раз, но у них все это утратилось уже давно. Только в их мечтах, воспоминаниях они были когда-то великим клубом.

В реальности так, что они выиграли в одном году, а во втором проиграли, хотя вели по очкам поначалу. У них было поколение футболистов, которое могло несколько лет подряд выигрывать титулы, однако они не смогли это сделать. С каждым годом команда опускается все ниже и ниже, – сказал экс-игрок «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Не уверен!!
Сам то зачем переходил в Спартак?
Ну он же тогда говорил, чтобы сделать Спартак чемпионом. Сделал? Нет.
Потому что балабол.
+34
-3
+31
Сам то зачем переходил в Спартак?
+27
-5
+22
Какой же павиан.
+16
-3
+13
Этому столику больше не наливать
+15
-6
+9
Ну если Спартак не великий клуб, хотя бы в масштабах России, то что такое футболёр Широков? А-а-а, помню, это тот гопник который судью избил. Правильно? Хорошими делами прославиться нельзя, а кто-то не в состоянии.
+9
-4
+5
Ответ unreality
Ну и живите ТОЛЬКО историей 🥳
Я не болельщик Спартака, но по масштабу бывшего СССР - это великий клуб с историей, победами и великими фамилиями, которые имели влияние на развитие футбола
+4
-1
+3
"Персонаж" пытается поднять очков себе в копилку, как и многие. Пора уже привыкнуть и не обращать внимания на "таких"
+5
-2
+3
«Люди, которые привели меня в футбол, — это мой отец и крестный — всю жизнь болели за «Спартак». Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают красно-белый клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды. Естественно, для меня переход в «Спартак» — это вызов. У клуба с такими традициями и у всех красно-белых болельщиков всегда только одна цель — борьба за трофеи. Это полностью соответствует моим амбициям, и надеюсь, что нам удастся решить поставленные задачи…»

Память коротка, видимо)
+7
-5
+2
Хорошо пошла водонька.
+4
-2
+2
Ответ Не уверен!!
Сам то зачем переходил в Спартак?
Пригласили, денег заплатили.
+3
-2
+1
Ответ unreality
А в чём он не прав? Вот места Спартака последние 10 сезонов: 3, 10, 2, 7, 5, 3, 1, 5, 6, 5. Среднее - 4,7, т.е. пятое место. Даже по российским меркам это не топ ;) Так, для сравнения: У ЦСКА это показатель - 2,8. У Зенита - 1,9. Так тянет Спартак сегодня на "великий" клуб? Если откинуть нафталиновые воспомнинания?)
Величие клуба формируется только на короткой дистанции?!
+5
-4
+1
Ответ Плевал я
Пригласили, денег заплатили.
У него нет амбиций? Он не ради побед играет в футбол?
+1
0
+1
В Спартаке только и говорят о величии. Жаль, я пока не видел
+5
-4
+1
Хотелось бы расшифровки понятия "великий клуб" от Широкова. Какие критерии? ))) В реальности в РПЛ "величие" определяется нефутбольными факторами. И главный фактор админресурс. Если есть админресурс, то и деньги будут, и лояльность арбитров и т.д.
0
0
0
Фигню сморозил неадекват
0
0
0
Великий клуб это не титулы, это инфраструктура, болельщики, стадион, движ какой-то
0
0
0
А это бегунок по клубам...
0
0
0
Ответ Не уверен!!
Сам то зачем переходил в Спартак?
Чтобы развалить Спартак изнутри!
0
0
0
Ответ Celsius
Чтобы развалить Спартак изнутри!
Пфф, разваливать какой то Спартак?)) Он что какой то великий, что у него столько хейтеров?
0
0
0
Ответ ЭЮЯ
Какой же павиан.
Арсенал вот тоже был чемпионом чуть ли не до войны , но это не мешает ему быть в Англии великим )
Кстати в Википедии , в статье про Арсенал прямо сейчас значится :
Чемпион Премьер Лиги в сезоне 2022/23 ! ))
А ещё потом обвиняют , что это мы переписываем историю ! )
0
0
0
Широков был когда-то футболистом и человеком, а теперь #####.
+4
-4
0
Ответ Johnie
Величие клуба формируется только на короткой дистанции?!
Ну и живите ТОЛЬКО историей 🥳
+5
-5
0
Ответ unreality
А в чём он не прав? Вот места Спартака последние 10 сезонов: 3, 10, 2, 7, 5, 3, 1, 5, 6, 5. Среднее - 4,7, т.е. пятое место. Даже по российским меркам это не топ ;) Так, для сравнения: У ЦСКА это показатель - 2,8. У Зенита - 1,9. Так тянет Спартак сегодня на "великий" клуб? Если откинуть нафталиновые воспомнинания?)
По такой логике величайшим клубом Англии является Ман Сити. А МЮ не входит в великие клубы.
+1
-1
0
Ответ Евгений Крюков
В Спартаке только и говорят о величии. Жаль, я пока не видел
Да никто не видел. Только тушинские найдут инфу в Википедии и повторяют как мантру.
0
0
0
Ответ Виталик Украинский
Да никто не видел. Только тушинские найдут инфу в Википедии и повторяют как мантру.
Похвально, что ты эту статью в Википедии тоже читал. Значит, в курсе)
0
0
0
Ответ Momos
День роспуска Спартака станет настоящим футбольным праздником. Люди по всей России будут радостно выходить на улицу, петь и танцевать, а из магазинов начисто исчезнет все шампанское.
По факту Спартака не существует с распада СССР. Появилось абсолютно другое общество Спартак-Москва, которое к совецкому Спартаку не имеет никакого отношения
0
0
0
Ответ Pelerin
Рома, конечно, редкостный... Таких друзей и задаром не надо)
Что правда, то не грех (с).
0
0
0
Ответ Pelerin
Рома, конечно, редкостный... Таких друзей и задаром не надо)
а че Широков тебе дружить предлагал?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий