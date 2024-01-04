Роман Широков: «Спартак» только в своих мечтах, воспоминаниях был когда-то великим клубом»

Роман Широков считает, что у «Краснодара» и «Спартака» нет духа победителя.

– В 2020 году вы говорили, что у «Краснодара» нет менталитета победителя. Сейчас ситуация изменилась?

– Его и нет до сих пор. Это в один момент не может измениться. Они вышли в финал Кубка России второй раз в истории, но дважды проиграли. Причем оба раза – в серии пенальти. Сейчас они борются за первое место, и этот менталитет потихоньку нарабатывается.

Одномоментно это не происходит. Дух победителя все-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат. «Спартак» выиграл один раз, но у них все это утратилось уже давно. Только в их мечтах, воспоминаниях они были когда-то великим клубом.

В реальности так, что они выиграли в одном году, а во втором проиграли, хотя вели по очкам поначалу. У них было поколение футболистов, которое могло несколько лет подряд выигрывать титулы, однако они не смогли это сделать. С каждым годом команда опускается все ниже и ниже, – сказал экс-игрок «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам