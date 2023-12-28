Жоау Канселу: «Всегда был болельщиком «Барсы». Команда 2009 года – лучшая в футболе. Моим кумиром был Роналдиньо»

Жоау Канселу рассказал, что всегда болел за «Барселону».

«Я всегда был болельщиком «Барселоны». Конечно, больше в золотую эру, начиная примерно с 2008 года, я рос, наблюдая за игрой «Барселоны».

Я вырос, наблюдая за лучшей командой в футболе, которой «Барселона» стала в 2009 году. Многие мои кумиры играли здесь. Поэтому мне было легко адаптироваться.

Моим главным кумиром всегда был Роналдиньо. Он вдохновлял меня, когда я смотрел его игру по телевизору. За его чистый талант, за его магию.

Учитывая соперничество между «Барселоной» и «Реалом» и то, что он заставил «Бернабеу» аплодировать ему, в нем было что-то невероятное», – сказал защитник «Барсы», выступающий на правах аренды из «Ман Сити».

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