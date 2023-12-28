Жоау Канселу: «Всегда был болельщиком «Барсы». Команда 2009 года – лучшая в футболе. Моим кумиром был Роналдиньо»

Теги Барселона Роналдиньо Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу рассказал, что всегда болел за «Барселону».

«Я всегда был болельщиком «Барселоны». Конечно, больше в золотую эру, начиная примерно с 2008 года, я рос, наблюдая за игрой «Барселоны».

Я вырос, наблюдая за лучшей командой в футболе, которой «Барселона» стала в 2009 году. Многие мои кумиры играли здесь. Поэтому мне было легко адаптироваться.

Моим главным кумиром всегда был Роналдиньо. Он вдохновлял меня, когда я смотрел его игру по телевизору. За его чистый талант, за его магию.

Учитывая соперничество между «Барселоной» и «Реалом» и то, что он заставил «Бернабеу» аплодировать ему, в нем было что-то невероятное», – сказал защитник «Барсы», выступающий на правах аренды из «Ман Сити».

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9 комментариев
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так-то пиковый Рональдиньо - самый одаренный футболист в истории, никого круче него не видел.
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Том Хеннинг Эвребе двумя руками за
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Ответ Эркинбек Апаканов
А ты попробуй хотя бы 1000 евро скинуть им в счёт) . Если уж болельщик
Был не раз на Ноу Камп. Покупал билеты на матчи. Общая сумма больше 1000 евро. У тебя еще есть вопросы?
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Комментарий удален пользователем
С детства за бчк
(с) Канселу
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Ответ Rachid
Комментарий удален пользователем
Жаль что Рони не было в Барселоне в 2009 году
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Ответ S. A.
Том Хеннинг Эвребе двумя руками за
Эвребе: "Мой 3,14дюк")
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