Александр Бородюк: «ФИФА и УЕФА дискредитировали себя. Чиновники стали зависимыми от спонсоров, что им скажут, то и делают, конъюнктурщики»

Александр Бородюк считает, что действия УЕФА определяют спонсоры организации.

– Что ждет российский футбол в следующем календарном году?

– Для того, чтобы что-то позитивное случилось, нам надо проявлять определенную инициативу. Есть же переговорные процессы, сейчас мы просто о них не знаем. На них нужно проявлять инициативу.

Понятно, что и на данный момент дискредитировали себя, но в любом случае нужно с ними решать вопросы, чтобы у нашей национальной команды была возможность выступать на международных соревнованиях. Они сами же заявляли, что футбол и спорт вне политики, но на деле – видите, как оказывается.

– В условиях, когда российские футболисты по большому счету варятся в собственном соку и играют с теми же, с кем росли, можно ли воспитать профессионала высокого уровня?

– Надеюсь, что ФИФА и УЕФА проявят разум, примут верное решение – и мы будем допущены на все международные игры как на уровне клубов, так и на уровне сборных.

Потому что спорт есть спорт, а чиновники стали зависимыми от спонсоров. Что им скажут, то они и делают, они конъюнктурщики.

должен работать, объяснять им, договариваться. Должны быть договоренности и гарантии, что мы будем допущены. Просто мы на данный момент не знаем, какие процессы идут, – сказал заслуженный тренер России.

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