Холанд вернулся к тренировкам с «Ман Сити» после травмы. Он не играл месяц

Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити».

Пресс-служба «горожан» опубликовала фотографию форварда с тренировки.

Фото: twitter.com/ManCity

не выходил на поле с 6 декабря – тогда он сыграл 90 минут в матче между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (0:1).

Ранее Пеп Гвардиола говорил, что надеется на возвращение Холанда в январе.

7 января «Манчестер Сити» сыграет против «Хаддерсфилда» в 3-м раунде Кубка Англии.

В этом сезоне у 23-летнего нападающего 19 голов в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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