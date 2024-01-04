Холанд вернулся к тренировкам с «Ман Сити» после травмы. Он не играл месяц

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити».

Пресс-служба «горожан» опубликовала фотографию форварда с тренировки.

Фото: twitter.com/ManCity

Холанд не выходил на поле с 6 декабря – тогда он сыграл 90 минут в матче между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (0:1).

Ранее Пеп Гвардиола говорил, что надеется на возвращение Холанда в январе.

7 января «Манчестер Сити» сыграет против «Хаддерсфилда» в 3-м раунде Кубка Англии.

В этом сезоне у 23-летнего нападающего 19 голов в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

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7 комментариев
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Ответ А. Мостовой
Наконец-то вернулся "гений" добивать в пустые
Если бы Жесус добивал также в пустые, ты думаешь Сити продал бы бразильца?
+11
0
+11
С возвращением👏👏👏
+9
0
+9
Гонка в этом году будет интересная)Ливерпуль,Сити,Арсенал, а еще Вилла видимо не собирается далеко отходить
+3
0
+3
Вот верблюду повезло что Холанд получил травму!
+1
-1
0
А я думал, почему он не забивает. Там еще и Кевин форму набирает
0
0
0
С новыми силами 💪 Всё-таки впереди очередные битвы за трофеи 🏆
0
0
0
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