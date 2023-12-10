Пеп о травме Холанда: «После «Виллы» он почти не мог ходить. Вчера Эрлинг сказал, что чувствует себя лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Здоровье Футбол

Пеп Гвардиола оценил состояние здоровья Эрлинга Холанда.

Норвежец пропустил сегодняшний матч с «Лутоном» (2:1) из-за травмы, вызванной стрессовой реакцией кости стопы.

«Это не перелом, просто стрессовое состояние кости. Надеюсь, он сможет сыграть с «Кристал Пэлас», если нет – то [на клубном чемпионате мира] в Саудовской Аравии.

На следующий день после матча с «Астон Виллой» он практически не мог нормально ходить. Вчера я говорил с ним, и он сказал: «Я чувствую себя намного лучше, могу ходить, болей нет».

Посмотрим, как он будет чувствовать себя день за днем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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4 комментария
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Там всей команде после виллы было тяжело ходить)
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Ответ marshalericsson1357
Там всей команде после виллы было тяжело ходить)
Н-да. Вила задала жару нашему Сити.
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Мне кажется они доиграются и он в один момент вылетит с этой ногой на пару месяцев
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Почему Холланд Не играл? Неужели нельзя было перебинтовать Ему ступню? И сделать 10 уколов обезболивающего? Он должен забивать по 5 мячей за игру минимум? Хочется это видеть чаще!!!
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