Пеп о травме Холанда: «После «Виллы» он почти не мог ходить. Вчера Эрлинг сказал, что чувствует себя лучше»

Пеп Гвардиола оценил состояние здоровья Эрлинга Холанда.

Норвежец пропустил сегодняшний матч с «Лутоном» (2:1) из-за травмы, вызванной стрессовой реакцией кости стопы.

«Это не перелом, просто стрессовое состояние кости. Надеюсь, он сможет сыграть с «Кристал Пэлас», если нет – то [на клубном чемпионате мира] в Саудовской Аравии.

На следующий день после матча с «Астон Виллой» он практически не мог нормально ходить. Вчера я говорил с ним, и он сказал: «Я чувствую себя намного лучше, могу ходить, болей нет».

Посмотрим, как он будет чувствовать себя день за днем», – сказал главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!