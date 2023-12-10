Пеп сообщил, что Холанд не играет из-за травмы: «У него стрессовая реакция кости стопы. Не знаю, сколько он пропустит»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Лутон Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд выбыл из-за травмы.

Форвард «Ман Сити» не попал в состав на сегодняшний матч с «Лутоном».

«У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после последнего матча. Эрлинг не может играть. Я не знаю, на сколько он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет.

У нас в составе 11 человек. Эрлинг был очень важен с момента приезда, это точно. Но в течение сезона мы видим подобное. Травмы, удаления, проблемы, мы должны адаптироваться.

Альварес будет играть [на позиции центрального нападающего]», – сказал тренер «Ман Сити» в интервью Sky Sports.

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15 комментариев
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Не знаю, сколько он пропустит, сказал Пеп, но точно меньше, чем Онана.

*бадумтсс.жпг*
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+48
Ответ Марсель Объелся
Миллионы людей, назначившие Холланда капитаном в фэнтези на этот тур: 🗿
Что это меняет, у подавляющего большинства игроков удваиваются очки у вице-капитана Салаха
+7
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+7
В этом году уже не увидим, значит. где-то вместе с Де Брейне будет уже готов, в январе.
+4
0
+4
Миллионы людей, назначившие Холланда капитаном в фэнтези на этот тур: 🗿
+6
-2
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Альварес затащит
+6
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Он же около месяца с этой стопой возился, даже в сборной не выступал и снова она
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Подобная травма была у Чуамени и он вылетел на 2 месяца
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Есть понятие "Стрессовый перелом". Т.е. можно предположить трещину или перелом.
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"стрессовая реакция кости стопы"

Прямо как у фигуристов на той ноге, на которую приземляются после прыжков. Обычно на правой, но у левшей — на левой.
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плохо ...
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Предложите его кости стопы какао и накройте пледом
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Ответ Марсель Объелся
Миллионы людей, назначившие Холланда капитаном в фэнтези на этот тур: 🗿
Не. Сейчас плачут все те, кто поставил изначально Салаха, вчера поднялись из-за этого в рейтинге, а теперь им Холлалд все обломал. Но прикол в том, что кто-то забыл поставить Салаха вице-кэпом)
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Ответ Михан Первый
Что это меняет, у подавляющего большинства игроков удваиваются очки у вице-капитана Салаха
А, точняк. Обидно в таком случае, у меня изначально Салах капитаном был
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