Пеп сообщил, что Холанд не играет из-за травмы: «У него стрессовая реакция кости стопы. Не знаю, сколько он пропустит»

Пеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд выбыл из-за травмы.

Форвард « » не попал в состав на сегодняшний матч с « ».

«У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после последнего матча. Эрлинг не может играть. Я не знаю, на сколько он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет.

У нас в составе 11 человек. Эрлинг был очень важен с момента приезда, это точно. Но в течение сезона мы видим подобное. Травмы, удаления, проблемы, мы должны адаптироваться.

будет играть [на позиции центрального нападающего]», – сказал тренер «Ман Сити» в интервью Sky Sports.

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