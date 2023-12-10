Пеп сообщил, что Холанд не играет из-за травмы: «У него стрессовая реакция кости стопы. Не знаю, сколько он пропустит»
Пеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд выбыл из-за травмы.
Форвард «Ман Сити» не попал в состав на сегодняшний матч с «Лутоном».
«У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после последнего матча. Эрлинг не может играть. Я не знаю, на сколько он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет.
У нас в составе 11 человек. Эрлинг был очень важен с момента приезда, это точно. Но в течение сезона мы видим подобное. Травмы, удаления, проблемы, мы должны адаптироваться.
Альварес будет играть [на позиции центрального нападающего]», – сказал тренер «Ман Сити» в интервью Sky Sports.
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*бадумтсс.жпг*
Прямо как у фигуристов на той ноге, на которую приземляются после прыжков. Обычно на правой, но у левшей — на левой.