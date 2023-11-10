Шеф-скаут «Зенита»: «Альвареса была возможность взять, думаю. Взяли Алберто, но в чем ошибка? Мы нашли выход»
В «Зените» рассказали, что могли купить Хулиана Альвареса вместо Юри Алберто.
Об этом рассказал шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин. Аргентинец перешел из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити» в 2022 году.
– Юри Алберто – трансфер, оформленный при вас. Это ошибка?
– Все определяется шорт-листом. Кто еще был в списке? Я назову одну фамилию. Думаю, была возможность взять Хулиана Альвареса. Дальше был Алберто.
Но в чем ошибка? Пришел молодой футболист, забивал, выиграл титул. Нет ни одного скаута, который предугадает, что в силу изменившейся ситуации футболист может уехать.
Такое сложно просчитать. Клуб здесь может либо найти выход из сложившейся ситуации, либо нет. На мой взгляд, выход найти удалось. Пусть и пришлось прибегнуть к такому незаслуженно забытому методу, как «натуральный обмен» между «Зенитом» и «Коринтианс».
Что касается будущего Алберто, то его потенциал остался тем же. Не исключаю, что в ближайшее трансферное окно он перейдет в европейский клуб либо уедет в Саудовскую Аравию.
– А что не так с Альваресом?
– У него там были определенные отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он.
Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой». А мы искали замену Азмуну. Хотя по базовым характеристикам он бы мог встроиться в команду.
– Вместо Алберто «Зенит» разменял права на некоторых игроков и пригласил Педро – что это за футболист?
– Мы говорим о парне 2006 года. Я видел его матчи живьем. Мне он очень нравится – невысокий, коренастый, с низким центром тяжести, быстро меняет направление движения.
Его бьют, но он все равно бежит. За сборную его ставили «десяткой», хотя его ключевые качества – скорость и дриблинг, – сказал Шипулин.
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