«Аталанта» не продаст Скальвини дешевле 60 млн евро зимой. Защитник интересен «МЮ»

«Аталанта» не хочет продавать Джорджо Скальвини этой зимой.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, бергамаски знают об интересе топ-клубов, в том числе « », к 20-летнему защитнику, и рассмотрят возможность его продажи только в случае поступления «сумасшедшего» предложения.

« » настроена выручить как минимум 60 млн евро, а в случае с клубами – даже больше.

В текущем сезоне Скальвини провел 16 матчей в Серии А и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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