«Аталанта» не продаст Скальвини дешевле 60 млн евро зимой. Защитник интересен «МЮ»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Джорджо Скальвини Футбол

«Аталанта» не хочет продавать Джорджо Скальвини этой зимой.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, бергамаски знают об интересе топ-клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», к 20-летнему защитнику, и рассмотрят возможность его продажи только в случае поступления «сумасшедшего» предложения.

«Аталанта» настроена выручить как минимум 60 млн евро, а в случае с клубами АПЛ – даже больше.

В текущем сезоне Скальвини провел 16 матчей в Серии А и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Ничего страшного МЮ купит за 95 млн, + бонусы.
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ещё одна легенда футбольных менеджеров
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А Миранчук, случаем, МЮ не интересен?
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топовый инсайдер
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Вот и новую "рукалицо" подвезли... Да как так-то? Когда это прекратиться?🤦😵‍💫
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Журналисты уже на защитника перешли , вчера был полузащитник .
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Аталанта настроена выручить как минимум 60 млн евро, а в случае с клубами АПЛ – даже больше, а в случае с Маню - намного больше.
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Ответ Антибаскет Поповича
А Миранчук, случаем, МЮ не интересен?
У него ценник низковат
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