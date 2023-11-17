Скальвини из «Аталанты» выиграл приз лучшему итальянскому игроку в возрасте до 21 года от Tuttosport

Теги Аталанта серия А Италия рейтинги Golden Boy Джорджо Скальвини Футбол

Джорджо Скальвини признан лучшим итальянским игроком в возрасте до 21 года.

19-летний защитник, выступающий за «Аталанту», выиграл приз от Tuttosport.

В текущем сезоне футболист принял участие в 11 матчах Серии А. Также на его счету 4 матча в составе сборной Италии в 2023 году.

Подробно со статистикой Скальвини можно ознакомиться здесь.

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