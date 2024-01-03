«МЮ» активировал продление контракта с Уан-Биссакой до 2025-го и хочет заключить с ним новый договор с повышением зарплаты (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Аарон Уан-Биссака Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Аарона Уан-Биссаку.

Как утверждает Daily Mail, манкунианцы активировали опцию продления контракта с защитником до 2025 года.

Также клуб планирует заключить с ним новое соглашение и повысить зарплату. Сейчас он получает 90 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Уан-Биссака провел в АПЛ 11 матчей и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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Хватит уже поленья с повышением продлевать
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Ответ Cristiano Ronaldo
Специфическая пролонгация контракта. В обороне, он один из лучших в АПЛ, ещё к тому же и с фантастической скоростью. Но в атаке, он полный ноль, ни отдать, ни пройти не способен.
«В обороне один из лучших в АПЛ»
-теряет позицию; во время позиционной обороны может тупо оставить опекаемого игрока; вместо перехвата мяча предпочитает, чтобы игрок противника им завладел для дальнейшего отбора через подкат(последнее не прикол, а реальность. Кто смотрит игры МЮ тот знает о чем я).
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Игрок одного скила - подкаты, ещё и хрустальным стал, лучше бы отпустили в Пэлас свободным агентом по окончании сезона, все равно вряд ли кто-то купит, а тут ещё с повышением ЗП хотят продлить, остаётся надеяться что это фэйк-инфа от Дэйли Мэйл. В целом не хотел бы продления ни Линделефа, ни Варана, ни Биссаки. Ещё многие источники пишут о продлении Пельистри, Ганибала, Хьюгила, Шортире и ещё каких-то ноунеймов из молодёжки для последующей сдачи в аренду - тоже надеюсь враньё.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Специфическая пролонгация контракта. В обороне, он один из лучших в АПЛ, ещё к тому же и с фантастической скоростью. Но в атаке, он полный ноль, ни отдать, ни пройти не способен.
Он кроме подкатов особо ничего и не умеет. Ну еще бежит быстро. Этакий марат янбаев английский.
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Не рыба , не мясо ! Вот такой он Бисака
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Даже не знаю кто из них хуже, Далот или АУБ. Хотелось бы увидеть в команде более классного правого заща, чем эти двое, но видимо не судьба.
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Мазохисты😂😂😂
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Ответ Макс Голубцов
Ну вот Далот умеет всего понемногу и в итоге ни в чем толком не хорош. Я не иронично жду что ЭТХ поставит его правым вингером. Имхо, Далот не защитник
Далот в принципе не уровень основы, как и Биссака. Просто одного купили за копейки и получает он копейки, а второго купили за оверпрайс и получает солидную сумму.
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Ответ Алекс Мелкумян
Ну он хотя бы футболист
Сомневаюсь
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300 тысяч этому господину, или сколько там минимальная ставка?
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Ответ QWertY
Хуже него играет этот ограниченный Биссака, причем в разы
Ну он хотя бы футболист
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Ответ Алекс Мелкумян
Не он лютый дурачок, хуже него на фланге обороны играли только Дармиан и Бортвик легендарный
Хуже него играет этот ограниченный Биссака, причем в разы
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Ответ QWertY
А чем Далот хуже? Универсал, может играть лз и пз, стабильный, даже не помню когда он травмировался. По сути оба не уровень основы, но для ротации Диогу больше подходит.
Не он лютый дурачок, хуже него на фланге обороны играли только Дармиан и Бортвик легендарный
0
0
0
Ответ QWertY
А чем Далот хуже? Универсал, может играть лз и пз, стабильный, даже не помню когда он травмировался. По сути оба не уровень основы, но для ротации Диогу больше подходит.
Ну вот Далот умеет всего понемногу и в итоге ни в чем толком не хорош.
Я не иронично жду что ЭТХ поставит его правым вингером. Имхо, Далот не защитник
0
0
0
Ответ QWertY
А чем Далот хуже? Универсал, может играть лз и пз, стабильный, даже не помню когда он травмировался. По сути оба не уровень основы, но для ротации Диогу больше подходит.
Далот в обороне слабый. А в атаке кроме навесов в штрафную тоже ничего не умеет. После Валенсии вообще беда на правом фланге.
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Ответ Алекс Мелкумян
Далот поперхнулся
А чем Далот хуже? Универсал, может играть лз и пз, стабильный, даже не помню когда он травмировался. По сути оба не уровень основы, но для ротации Диогу больше подходит.
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Ответ QWertY
Продать летом и забыть как страшный сон. Настолько тупого игрока я давно в футболе не видел
Далот поперхнулся
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Правильное решение , Бисака ещё не одного игрока посадит к себе в карман .
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А что им еще остаётся делать? Покупка нового грока на его позиции обойдётся минимум в 50 мультов. И то без гарантии, что он лучше Биссака.
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Отдайте зарплату Варана Ван-Биссаке
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Специфическая пролонгация контракта. В обороне, он один из лучших в АПЛ, ещё к тому же и с фантастической скоростью. Но в атаке, он полный ноль, ни отдать, ни пройти не способен.
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