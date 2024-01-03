«МЮ» активировал продление контракта с Уан-Биссакой до 2025-го и хочет заключить с ним новый договор с повышением зарплаты (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Аарона Уан-Биссаку.

Как утверждает Daily Mail, манкунианцы активировали опцию продления контракта с защитником до 2025 года.

Также клуб планирует заключить с ним новое соглашение и повысить зарплату. Сейчас он получает 90 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне провел в 11 матчей и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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