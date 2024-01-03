«МЮ» активировал продление контракта с Уан-Биссакой до 2025-го и хочет заключить с ним новый договор с повышением зарплаты (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Аарона Уан-Биссаку.
Как утверждает Daily Mail, манкунианцы активировали опцию продления контракта с защитником до 2025 года.
Также клуб планирует заключить с ним новое соглашение и повысить зарплату. Сейчас он получает 90 тысяч фунтов в неделю.
В текущем сезоне Уан-Биссака провел в АПЛ 11 матчей и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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-теряет позицию; во время позиционной обороны может тупо оставить опекаемого игрока; вместо перехвата мяча предпочитает, чтобы игрок противника им завладел для дальнейшего отбора через подкат(последнее не прикол, а реальность. Кто смотрит игры МЮ тот знает о чем я).
Я не иронично жду что ЭТХ поставит его правым вингером. Имхо, Далот не защитник