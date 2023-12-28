Миранчук может вернуться в «Торино». Тренер Юрич следит за хавбеком «Аталанты» (TuttoAtalanta)

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Иван Юрич Алексей Миранчук Футбол

Главный тренер «Торино» хотел бы вновь поработать с Алексеем Миранчуком.

Как передает TuttoAtalanta, Иван Юрич продолжает следить за хавбеком «Аталанты», выступавшим в Турине на правах аренды в прошлом сезоне. Существует возможность возвращения россиянина в состав «быков».

Отмечается, что это «перспектива, которая приобретает реальные очертания».

В текущем сезоне Миранчук провел 8 матчей в Серии А и забил 1 гол. В «Торино» он за 29 игр в чемпионате Италии отметился 4 забитыми мячами.

Подробно со статистикой Алексея можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Держим кулаки, чтобы переход в итоге состоялся
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Желаю удачи Алексею в Торино, там все шансы получать игровую практику ! 💪
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Этот трансфер пойдёт всём на пользу . Будем надеяться всё состоиться, а то так и не далеко до спада игры...
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сбудется или опять Дед в глубокой запас оставить ?
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