«Интер» заплатит 7 млн евро за трансфер Бьюкенена из «Брюгге». С бонусами сумма может составить 10 млн

Теги Интер серия А Италия Брюгге высшая лига Бельгия возможные трансферы Таджон Бьюкенен Футбол

«Интер» заплатит семь миллионов евро за переход Таджона Бьюкенена.

«Интер» и «Брюгге» ведут переговоры и близки к договоренности о трансфере 24-летнего полузащитника.

Итальянский клуб заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока.

С учетом бонусов общая сумма может составить десять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи.

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4 комментария
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Правый вингер, значит вместо Куадрадо берут
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Пока-что трансфер выглядит сомнительно. По сути ноунейм из чемпионата Бельгии, почти 25 лет.
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Ответ Vlados 86
Пока-что трансфер выглядит сомнительно. По сути ноунейм из чемпионата Бельгии, почти 25 лет.
У парня отличная пресса, в своё время и Мартинес ноунеймом был, когда вы его подписывали.
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