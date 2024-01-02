«Интер» заплатит 7 млн евро за трансфер Бьюкенена из «Брюгге». С бонусами сумма может составить 10 млн

«Интер» заплатит семь миллионов евро за переход Таджона Бьюкенена.

« » и « » ведут переговоры и близки к договоренности о трансфере 24-летнего полузащитника.

Итальянский клуб заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока.

С учетом бонусов общая сумма может составить десять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи.

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