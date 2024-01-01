Деклан Райс: «Пресса утверждает, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Не вмешиваемся в это – нужно сохранять позитивный настрой»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Деклан Райс заявил, что «Арсеналу» нужен позитивный настрой.

«Канониры» проиграли два матча подряд в АПЛ – «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

«Я не смотрю в таблицу. Многие средства массовой информации говорят и утверждают, что «Арсенал» выиграет чемпионат в этом сезоне.

Но мы в это не вмешиваемся. Сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», – сказал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.

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11 комментариев
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Тоже, походу, от запоя еще не отошёл.
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«Я не смотрю в таблицу.

Это всё объясняет.)
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Пора бы уже посмотреть в таблицу, Деклан
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Да мы поняли что вы не вмешиваетесь в борьбу за чемпионство!
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4 место для Арсенала тоже выгриш, пресса это имел ввиду
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Удивительно что Райс перешёл в команду, которая всего на 2 позиции в табличке сейчас лучше его прошлой команды, а стоило ли оно того?
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Согласен, в Сити ему надо было переходить, выиграл бы АПЛ или ЛЧ
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Суперкомпьютер опта после вчерашнего перфоманса в 6 процентов оценивает шансы на чемпионство Арсенала

Думаю, пресса оценивает ещё хуже, учитывая веру в весну от Сити
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Деклан, не будь бакланом, тем более на поле ты далеко не баклан. Арсенал не будет чемпионом АПЛ!
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