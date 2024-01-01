Деклан Райс: «Пресса утверждает, что «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне. Не вмешиваемся в это – нужно сохранять позитивный настрой»
Деклан Райс заявил, что «Арсеналу» нужен позитивный настрой.
«Канониры» проиграли два матча подряд в АПЛ – «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).
«Я не смотрю в таблицу. Многие средства массовой информации говорят и утверждают, что «Арсенал» выиграет чемпионат в этом сезоне.
Но мы в это не вмешиваемся. Сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», – сказал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс.
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Это всё объясняет.)
Думаю, пресса оценивает ещё хуже, учитывая веру в весну от Сити