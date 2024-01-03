Иван Кампо: «Сместить АПЛ с 1-го места очень сложно. У Ла Лиги и Бундеслиги большое влияние, но Англию невозможно превзойти»

Теги Болтон Иван Кампо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Д3 Англия Футбол

Иван Кампо заявил, что АПЛ невозможно сместить с 1-го места в иерархии футбола.

Бывший защитник «Реал Мадрид» вспомнил о периоде своих выступлений за «Болтон».

– Я провел в Англии почти семь лет. Я многому научился. Все игроки, выступавшие в Премьер-лиге, говорят то же самое. Это замечательно, там по-другому смотрят на футбол и относятся с гораздо большим уважением.

Мне посчастливилось попасть в достойную команду, недавно вышедшую в Премьер-лигу. С самого начала болельщики и раздевалка встретили меня с распростертыми объятиями. Это были чудесные семь лет.

– Вы представляли себе, что Премьер-лига выйдет на тот уровень, какой наблюдается сегодня?

– Тех, кто играл там, это не удивляет. На сегодняшний день очень сложно сместить Премьер-лигу с 1-го места. Испанская и немецкая лиги оказывают большое влияние, но невозможно превзойти [английскую]. Там очень много хороших команд, много болельщиков, многие люди по всему миру следят, – сказал Кампо.

Защитник выступал за «Болтон» в 2002-2008 годах.

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14 комментариев
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Слишком высоко он котирует вялую и тухлую Ла Лигу, по факту и зрелищности уступает АПЛ, Серии А и даже Бундеслиге.
+8
-4
+4
Ответ QWertY
АПЛ с отрывом на первом месте, их в ближайшее время не догнать. Бундеслига имеет все, чтобы оторваться от преследователей и приблизиться к лучшему чемпионату мира: великолепные стадионы, красивая телевизионная картинка в купе с отличной атмосферой на стадионах, привлекательная и атакующая игра клубов. Нужно больше работать с медиа и продвигать свой продукт за пределами Германии, что сейчас и стараются делать немцы
учитывая как в Германии болельщики против сторонних инвестиций, у них вряд ли получится
+4
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+2
Ответ Дима
аналогично. У АПЛ маркетинг, пиар хорошо работают. Но сами игры на 90% ничем не примечательны. За несколько туров всего пара действительно ярких матчей случаются. Даже в Серии А интересных по содержанию матчей больше чем в АПЛ. Про атмосферу на матчах вообще молчим
А если посмотреть результаты в еврокубках, так это вообще обхохочешься))
+1
0
+1
АПЛ с отрывом на первом месте, их в ближайшее время не догнать. Бундеслига имеет все, чтобы оторваться от преследователей и приблизиться к лучшему чемпионату мира: великолепные стадионы, красивая телевизионная картинка в купе с отличной атмосферой на стадионах, привлекательная и атакующая игра клубов. Нужно больше работать с медиа и продвигать свой продукт за пределами Германии, что сейчас и стараются делать немцы
+7
-7
0
Конечно, в Ла Лиге главные клубы - самоокупаемые почетные организации, которые контролируются болельщиками, а в АПЛ продаются толстосумам как игрушки для сливания капусты и самоутверждения.
+2
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но при этом за последние 15 лет ЛаЛига выиграла больше всех еврокубков))
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И испанцев было все,чтобы выйти на первое место,но боссы лиги сами все угробили,так как деньги капали и этого хватало.
Когда Реал и Барса были на пике,когда условная Севилья спокойно обыгрывала Ливерпуль в финале ЛЕ,надо было пытаться поддерживать клубы,искать новых спонсоров,заключать более выгодные контракты,пытаться создать новую топ силу в чемпионате,увеличить и распределить доходы поровну.
Ну и испанцы очень консервативные,поэтому туда и не идут шейхи и другие элиты,так как мало простора для развития
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Мы знаем президента АПЛ, Бундеслиги, Серии А или фермерского чемпионата? Если загуглить, то да.
А кто такой Тебас? - почти в каждой новости про ЛаЛигу. Случайно ли, но сей персонаж стал президентом и начался упадок и сб Испании так и Ла Лиги. Может и совпадение, а может и нет.
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Ответ QWertY
АПЛ с отрывом на первом месте, их в ближайшее время не догнать. Бундеслига имеет все, чтобы оторваться от преследователей и приблизиться к лучшему чемпионату мира: великолепные стадионы, красивая телевизионная картинка в купе с отличной атмосферой на стадионах, привлекательная и атакующая игра клубов. Нужно больше работать с медиа и продвигать свой продукт за пределами Германии, что сейчас и стараются делать немцы
Немцы уже даже экономически не могут догнать. Но и у АПЛ есть проблемы: шейхи играются, американцы делают бизнес, местные пытаются угнаться, все это в конечном счете может привести к коллапсу (к примеру шейхи побегут за Суперлигой).
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Ответ Raul14
но при этом за последние 15 лет ЛаЛига выиграла больше всех еврокубков))
Какая связь,зрелищность лиг и еврокубки?
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Ответ Антон Фалафель
Слишком высоко он котирует вялую и тухлую Ла Лигу, по факту и зрелищности уступает АПЛ, Серии А и даже Бундеслиге.
Как постоянный зритель Ла Лиги полностью согласен с данной информацией
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