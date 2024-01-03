Иван Кампо: «Сместить АПЛ с 1-го места очень сложно. У Ла Лиги и Бундеслиги большое влияние, но Англию невозможно превзойти»

Иван Кампо заявил, что АПЛ невозможно сместить с 1-го места в иерархии футбола.

Бывший защитник « » вспомнил о периоде своих выступлений за «Болтон».

– Я провел в Англии почти семь лет. Я многому научился. Все игроки, выступавшие в Премьер-лиге, говорят то же самое. Это замечательно, там по-другому смотрят на футбол и относятся с гораздо большим уважением.

Мне посчастливилось попасть в достойную команду, недавно вышедшую в Премьер-лигу. С самого начала болельщики и раздевалка встретили меня с распростертыми объятиями. Это были чудесные семь лет.

– Вы представляли себе, что Премьер-лига выйдет на тот уровень, какой наблюдается сегодня?

– Тех, кто играл там, это не удивляет. На сегодняшний день очень сложно сместить Премьер-лигу с 1-го места. Испанская и немецкая лиги оказывают большое влияние, но невозможно превзойти [английскую]. Там очень много хороших команд, много болельщиков, многие люди по всему миру следят, – сказал .

Защитник выступал за « » в 2002-2008 годах.

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