Иван Кампо: «Сместить АПЛ с 1-го места очень сложно. У Ла Лиги и Бундеслиги большое влияние, но Англию невозможно превзойти»
Иван Кампо заявил, что АПЛ невозможно сместить с 1-го места в иерархии футбола.
Бывший защитник «Реал Мадрид» вспомнил о периоде своих выступлений за «Болтон».
– Я провел в Англии почти семь лет. Я многому научился. Все игроки, выступавшие в Премьер-лиге, говорят то же самое. Это замечательно, там по-другому смотрят на футбол и относятся с гораздо большим уважением.
Мне посчастливилось попасть в достойную команду, недавно вышедшую в Премьер-лигу. С самого начала болельщики и раздевалка встретили меня с распростертыми объятиями. Это были чудесные семь лет.
– Вы представляли себе, что Премьер-лига выйдет на тот уровень, какой наблюдается сегодня?
– Тех, кто играл там, это не удивляет. На сегодняшний день очень сложно сместить Премьер-лигу с 1-го места. Испанская и немецкая лиги оказывают большое влияние, но невозможно превзойти [английскую]. Там очень много хороших команд, много болельщиков, многие люди по всему миру следят, – сказал Кампо.
Защитник выступал за «Болтон» в 2002-2008 годах.
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Когда Реал и Барса были на пике,когда условная Севилья спокойно обыгрывала Ливерпуль в финале ЛЕ,надо было пытаться поддерживать клубы,искать новых спонсоров,заключать более выгодные контракты,пытаться создать новую топ силу в чемпионате,увеличить и распределить доходы поровну.
Ну и испанцы очень консервативные,поэтому туда и не идут шейхи и другие элиты,так как мало простора для развития
А кто такой Тебас? - почти в каждой новости про ЛаЛигу. Случайно ли, но сей персонаж стал президентом и начался упадок и сб Испании так и Ла Лиги. Может и совпадение, а может и нет.