Гризманн, Винисиус, Родриго, Кроос, Кунде и Кубо – в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

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Три игрока «Реала» включены в сборную Ла Лиги за 2023 год по версии WhoScored.

В команду вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.

Состав выглядит следующим образом:

вратарь: Конан ЛедесмаКадис», 6,92 балла);

защитники: Хуан ФойтВильярреал», 7,02), Жюль КундеБарселона», 6,95), Лоик Баде («Севилья», 6,95), Хосе ГайяВаленсия», 6,90);

полузащитники: Такефуса Кубо («Сосьедад», 7,20), Алеиш Гарсия («Жирона», 7,17), Тони Кросс («Реал», 7,09), Винисиус («Реал», 7,30);

нападающие: Антуан ГризманнАтлетико», 7,17), Родриго («Реал», 7,28).

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3 комментария
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Сомнительно, но окей
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Суд по последним матчам, Кунде был ужасным. Странно.
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Ну хоть сюда днаря Араухо не пропихнули.Возят его каждый матч,а пиарят будто он новый Ван Дейк
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