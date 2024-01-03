Гризманн, Винисиус, Родриго, Кроос, Кунде и Кубо – в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored
Три игрока «Реала» включены в сборную Ла Лиги за 2023 год по версии WhoScored.
В команду вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.
Состав выглядит следующим образом:
– вратарь: Конан Ледесма («Кадис», 6,92 балла);
– защитники: Хуан Фойт («Вильярреал», 7,02), Жюль Кунде («Барселона», 6,95), Лоик Баде («Севилья», 6,95), Хосе Гайя («Валенсия», 6,90);
– полузащитники: Такефуса Кубо («Сосьедад», 7,20), Алеиш Гарсия («Жирона», 7,17), Тони Кросс («Реал», 7,09), Винисиус («Реал», 7,30);
– нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,17), Родриго («Реал», 7,28).
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