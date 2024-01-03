Гризманн, Винисиус, Родриго, Кроос, Кунде и Кубо – в сборной Ла Лиги-2023 от WhoScored

Три игрока « » включены в сборную за 2023 год по версии WhoScored.

В команду вошли игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 25 раз.

Состав выглядит следующим образом:

– вратарь: (« », 6,92 балла);

– защитники: (« », 7,02), (« », 6,95), Лоик Баде (« », 6,95), (« », 6,90);

– полузащитники: Такефуса Кубо («Сосьедад», 7,20), Алеиш Гарсия («Жирона», 7,17), Тони Кросс («Реал», 7,09), Винисиус («Реал», 7,30);

– нападающие: (« », 7,17), Родриго («Реал», 7,28).

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