Анчелотти о сборной Бразилии: «Контакты были, но все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует»
Карло Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии.
«Все знают [о контактах], и «Реал» знает, что я общался с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, которого я благодарю за интерес ко мне. Он заставил меня гордиться собой, но все зависело от ситуации с «Реалом». Это было понятно всем.
В конечном счете все сложилось так, как я хотел. Я остался.
Для меня ценен тот факт, что клуб хочет продолжать работу со мной. Детали не так важны, потому что я всегда говорил, что продление контракта для меня не к спеху. Договор был рассчитан до 30 июня, и клуб решил продлить его сейчас, потому что, видимо, доволен нашей совместной работой и хочет ее продолжить.
Меня это очень радует. Не знаю, можно ли считать это успехом, ведь успех здесь – это выигрывать каждый матч», – заявил главный тренер «Реала».
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так что не Мадридом единым