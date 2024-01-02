Анчелотти о сборной Бразилии: «Контакты были, но все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует»

Карло Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии.

«Все знают [о контактах], и « » знает, что я общался с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, которого я благодарю за интерес ко мне. Он заставил меня гордиться собой, но все зависело от ситуации с «Реалом». Это было понятно всем.

В конечном счете все сложилось так, как я хотел. Я остался.

Для меня ценен тот факт, что клуб хочет продолжать работу со мной. Детали не так важны, потому что я всегда говорил, что продление контракта для меня не к спеху. Договор был рассчитан до 30 июня, и клуб решил продлить его сейчас, потому что, видимо, доволен нашей совместной работой и хочет ее продолжить.

Меня это очень радует. Не знаю, можно ли считать это успехом, ведь успех здесь – это выигрывать каждый матч», – заявил главный тренер «Реала».

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