Анчелотти о сборной Бразилии: «Контакты были, но все зависело от ситуации с «Реалом». Клуб, видимо, доволен нашей работой, и продление контракта меня очень радует»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Эднальдо Родригес Футбол

Карло Анчелотти объяснил, почему не возглавил сборную Бразилии.

«Все знают [о контактах], и «Реал» знает, что я общался с президентом Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригесом, которого я благодарю за интерес ко мне. Он заставил меня гордиться собой, но все зависело от ситуации с «Реалом». Это было понятно всем.

В конечном счете все сложилось так, как я хотел. Я остался.

Для меня ценен тот факт, что клуб хочет продолжать работу со мной. Детали не так важны, потому что я всегда говорил, что продление контракта для меня не к спеху. Договор был рассчитан до 30 июня, и клуб решил продлить его сейчас, потому что, видимо, доволен нашей совместной работой и хочет ее продолжить.

Меня это очень радует. Не знаю, можно ли считать это успехом, ведь успех здесь – это выигрывать каждый матч», – заявил главный тренер «Реала».

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3 комментария
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Ответ Николай Бойко
На Анчелотти в сборной Бразилии было бы очень интересно посмотреть, но Реал и он идеально подходят друг другу. Забавно, во времена моей юности Анчелотти прочно ассоциировался с Миланом, но в историю он войдет как мадридиста.
не хочу вас расстраивать, но на попадание в историю он наработал ещё даже до первого появления в Мадриде
так что не Мадридом единым
+7
-2
+5
Ответ corazn blanco
Конкретно на данную минуту - Карло абсолютно точно заслужил продление контракта. Выжимает максимум и это с таким аномальным количеством травм.
На Анчелотти в сборной Бразилии было бы очень интересно посмотреть, но Реал и он идеально подходят друг другу. Забавно, во времена моей юности Анчелотти прочно ассоциировался с Миланом, но в историю он войдет как мадридиста.
+5
-2
+3
Конкретно на данную минуту - Карло абсолютно точно заслужил продление контракта. Выжимает максимум и это с таким аномальным количеством травм.
+4
-2
+2
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