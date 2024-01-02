Анчелотти завершит тренерскую карьеру после «Реала»: «Надеюсь поработать до 2028-го»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти сообщил о скором завершении карьеры.

«Я очень рад, что продлил контракт, все прошло достаточно легко. Мы договорились без каких-либо проблем или сомнений, соглашение было достигнуто быстро. Я рад тому, что еще на два года останусь главным тренером «Реала».

Это моя последняя команда. Я не знаю, уйду ли в том году [до которого рассчитан контракт], но я могу подтвердить, что это моя последняя тренерская работа. Я не знаю, когда все завершится, в 2026 году или позже, это будет зависеть от наших успехов.

Надеюсь поработать до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу тут остаться», – сказал главный тренер «Реала».

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3 комментария
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Да знаем мы эти ваши стариковские "завершим". Адвокаат, Уорнок, Луческу и прочие Ходжсоны так же говорили раз по -дцать, пока к восьми десяткам окончательно не приблизились (а Ходжсон так и до сих пор в деле)
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Зачем продолжать, если выше Мадрида не будет ничего? Для старика не найдешь мотивацию строить проект с нуля типо Ман Сити. С точки зрения величия Мадрид - верхняя ступень.
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Ответ LinkLin
Зачем продолжать, если выше Мадрида не будет ничего? Для старика не найдешь мотивацию строить проект с нуля типо Ман Сити. С точки зрения величия Мадрид - верхняя ступень.
можно с Бразилией попробовать взять мир, чем не мотивация... была бы более жирная точка, нежели взять очередную ЛЧ
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