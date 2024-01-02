Диего Лопес: «Анчелотти – лучший тренер для «Реала». Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавлять команду»

Диего Лопес считает Карло Анчелотти лучшим тренером для «Реала».

Мадридский клуб и итальянский специалист продлили соглашение до 2026 года.

«На мой взгляд, для Карло тренера на замену нет. Карло – лучший тренер для «Реала». Он доказал это и продолжает это делать.

Никто не знает, как руководить такой командой, а Карло знает. Его результаты говорят сами за себя.

Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавить «Мадрид», – сказал бывший вратарь «Реала» Диего Лопес.

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