Диего Лопес: «Анчелотти – лучший тренер для «Реала». Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавлять команду»
Диего Лопес считает Карло Анчелотти лучшим тренером для «Реала».
Мадридский клуб и итальянский специалист продлили соглашение до 2026 года.
«На мой взгляд, для Карло тренера на замену нет. Карло – лучший тренер для «Реала». Он доказал это и продолжает это делать.
Никто не знает, как руководить такой командой, а Карло знает. Его результаты говорят сами за себя.
Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавить «Мадрид», – сказал бывший вратарь «Реала» Диего Лопес.
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