Диего Лопес: «Анчелотти – лучший тренер для «Реала». Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавлять команду»

Теги Карло Анчелотти Диего Лопес Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Диего Лопес считает Карло Анчелотти лучшим тренером для «Реала».

Мадридский клуб и итальянский специалист продлили соглашение до 2026 года.

«На мой взгляд, для Карло тренера на замену нет. Карло – лучший тренер для «Реала». Он доказал это и продолжает это делать.

Никто не знает, как руководить такой командой, а Карло знает. Его результаты говорят сами за себя.

Нет никого, кто был бы столь же квалифицирован, как он, чтобы возглавить «Мадрид», – сказал бывший вратарь «Реала» Диего Лопес.

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14 комментариев
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Юрген Клопп спокойно потянул бы Реал Мадрид
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Ответ QWertY
Пирло о лучшем тренере: «Анчелотти выиграл больше, чем кто-либо, но как его можно ставить выше Липпи, Конте и Аллегри?» Все, что нужно знать о физруке
Ну, Пирло на фоне фоне Анчелотти действительно физрук, не спорю.
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Ответ analogia
Юрген Клопп спокойно потянул бы Реал Мадрид
Хорошее сочетание было бы. Однако у ливерпуля перестройки довольно часто происходят. Когда Перез, по видимому хочет зафиксировать один состав на долгосрок.
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Ответ rigobersong
Это лицемерная позиция и неуважение к другим тренерам реала:)) А ты один из самых ярких примеров, можешь конечно водить хороводы своих мадридских миньонов вокруг, но порядочные люди все и так прекрасно понимают:)))
В чем лицемерная позиция? Диего Лопес высказал свою точку зрения, с ней можно быть согласным, а можно и возразить. Но он имеет право на свое собственное мнение, так что Рино если и лицемерит кто-то, то это ты. Пытаясь выставить свое мнение на призму общественности и навязываешь свое мнение. Тебе, Риго нужно балатироваться в местные органы власти. Идеальный кандидат, будешь поливать предшественников, рассказывать сколько ты многого собираешься сделать, подавая это под особым, только тебе выгодным углом.
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Ответ analogia
Юрген Клопп спокойно потянул бы Реал Мадрид
В будущем, почему нет. Я бы на это посмотрел
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Ответ analogia
Юрген Клопп спокойно потянул бы Реал Мадрид
Клопп действительно крут, но Карло ему в лч показывает каждый раз, кто батя
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