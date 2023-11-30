У Анчелотти нет обязательств перед сборной Бразилии, есть договоренность. «Реал» рассматривает Алонсо и Де Дзерби в качестве замены

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Роберто Де Дзерби Брайтон Федерация футбола Бразилии Футбол

Будущее Карло Анчелотти в «Реале» по-прежнему остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с тренером, истекающий в 2024 году, по схеме «1+1». Однако, как утверждают бразильские СМИ, у CBF есть «юридические гарантии» перехода Анчелотти в сборную Бразилии предстоящим летом.

По информации The Athletic, Бразильской конфедерацией футбола получила письменное подтверждение готовности Карло возглавить команду следующим летом.

Между CBF и Анчелотти действительно существует письменная договоренность, однако этот договор не является обязательным к исполнению.

Официальные переговоры могут начаться лишь с 1 января – ровно за 6 месяцев до истечения контракта Анчелотти с «Реалом». До этого времени CBF не намерена давать каких-либо комментариев.

В качестве замены Анчелотти, если он решит покинуть «Реал», клуб рассматривает Хаби АлонсоБайер») и Роберто Де ДзербиБрайтон»), однако конкретных шагов для приглашения кого-либо из них клуб на данный момент не предпринимает.

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48 комментариев
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Ну, после вчерашнего матча, глядя на то, в каком состоянии Реал даже с учётом травм и всех проблем, я уверен, что уже дед Карло останется на месте. Это его дом.
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Ответ Анвар Масимов
есть фактор возраста . Реал супер клуб и там много давления. в Бразилии такого интереса и давления не будет
в Бразилии давление не меньше чем в реале наверное . там футбол это что то большее чем игра
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Ответ n9mn977m27
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А Рауль когда профпригодность доказал?
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Ответ n9mn977m27
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Какие трофеи тебе нужны с «Байером»? Баск взял команду со дна, прокачал игру, сейчас они идут на 1 месте в Бундеслиги, имея уже сбился со счёту сколько там побед подряд. Не показатель?
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Дед оставайся на месте, пусть Хаби Алонсо ещё потребуется в Байере
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Ответ n9mn977m27
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кто-то брал трофеи с Байером?
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Если не Анчелотти, то только Хаби Алонсо!
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Ответ n9mn977m27
Лучше Рауль
У Рауля пока нет должного опыта в большом футболе, как у остальных. Хаби Алонсо творит историю с «Байером», а второй раз такой трюк, как с Зиданом в январе 2016, может не пройти
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Ситуация у Карло конечно интересная.С одной стороны он говорит что из Реала сами не уходят(хотя есть случаи),с другой-можно быть уволенным очень быстро при отсутствии результата....а поезд с сборной Бразилии уйдёт.Так что почесать затылок придётся.)
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На самом деле, Карло сейчас идеальный тренер. У клуба не лучший период и бросать сюда сейчас молодого тренера может быть опрометчиво. Сильно лучше Реал все равно не заиграет, а вот хуже запросто, Анчи выжимает практически максимум в плане результата.
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Ответ Adi Sars
Мне кажется, если из двух выбирать исключительно, то лучший вариант для Реала - это Алонсо. Все таки Алонсо чемпион мира и Европы (дважды), победитель Лиги чемпионов (дважды), играл за Ливерпуль и Реал соотвественно, то есть сам как игрок прочувствовал атмосферу топ клуба, атмосферу больших игр, чего только стоит быть участником и одним из творцов победы (гол с точки во втором тайме) Стамбульского чуда. Знает не понаслышке что то такое Реал Мадрид, и даже уже успел поработать в структуре клуба. При всем уважении к Де Дзерби, несмотря на то, что он действительно супер профи, в современном Реале почему то не приживаются тренеры без топового игрового прошлого (исключение конечно Моуринью), и хоть Роберто и является воспитанником Примаверы, но чемпионство Румынии не идет ни в какое сравнение с карьерой Алонсо.
Моур, исключение как футбольный тренер. А как переводчик - вполне сойдёт.
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Ответ Adi Sars
Мне кажется, если из двух выбирать исключительно, то лучший вариант для Реала - это Алонсо. Все таки Алонсо чемпион мира и Европы (дважды), победитель Лиги чемпионов (дважды), играл за Ливерпуль и Реал соотвественно, то есть сам как игрок прочувствовал атмосферу топ клуба, атмосферу больших игр, чего только стоит быть участником и одним из творцов победы (гол с точки во втором тайме) Стамбульского чуда. Знает не понаслышке что то такое Реал Мадрид, и даже уже успел поработать в структуре клуба. При всем уважении к Де Дзерби, несмотря на то, что он действительно супер профи, в современном Реале почему то не приживаются тренеры без топового игрового прошлого (исключение конечно Моуринью), и хоть Роберто и является воспитанником Примаверы, но чемпионство Румынии не идет ни в какое сравнение с карьерой Алонсо.
В Англии играл под руководством Бенитеса, в Испании Моуринью, в Германии Гвардиола. Мало у кого найдется такой багаж опыта
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Ответ Adi Sars
Мне кажется, если из двух выбирать исключительно, то лучший вариант для Реала - это Алонсо. Все таки Алонсо чемпион мира и Европы (дважды), победитель Лиги чемпионов (дважды), играл за Ливерпуль и Реал соотвественно, то есть сам как игрок прочувствовал атмосферу топ клуба, атмосферу больших игр, чего только стоит быть участником и одним из творцов победы (гол с точки во втором тайме) Стамбульского чуда. Знает не понаслышке что то такое Реал Мадрид, и даже уже успел поработать в структуре клуба. При всем уважении к Де Дзерби, несмотря на то, что он действительно супер профи, в современном Реале почему то не приживаются тренеры без топового игрового прошлого (исключение конечно Моуринью), и хоть Роберто и является воспитанником Примаверы, но чемпионство Румынии не идет ни в какое сравнение с карьерой Алонсо.
Ещё Бавария...
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Ответ tampa-bay
Челси и Интер по твоему не топ?
А при чем здесь Челси и Интер?
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Можно в Бразилию, если придет Алонсо.
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Ответ Adi Sars
Мне кажется, если из двух выбирать исключительно, то лучший вариант для Реала - это Алонсо. Все таки Алонсо чемпион мира и Европы (дважды), победитель Лиги чемпионов (дважды), играл за Ливерпуль и Реал соотвественно, то есть сам как игрок прочувствовал атмосферу топ клуба, атмосферу больших игр, чего только стоит быть участником и одним из творцов победы (гол с точки во втором тайме) Стамбульского чуда. Знает не понаслышке что то такое Реал Мадрид, и даже уже успел поработать в структуре клуба. При всем уважении к Де Дзерби, несмотря на то, что он действительно супер профи, в современном Реале почему то не приживаются тренеры без топового игрового прошлого (исключение конечно Моуринью), и хоть Роберто и является воспитанником Примаверы, но чемпионство Румынии не идет ни в какое сравнение с карьерой Алонсо.
Челси и Интер по твоему не топ?
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Ответ Андрей
давай челси. это более вероятнее. темболее челси весь брайтон уже купил.
Без проблем.
Жаль, только после Челси его в Мадриде не позовут, не за что будет. ;)
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Ответ vzi
Арсенал я привел в качестве условного примера. Замени на ливерпуль. Так лучше?)
давай челси. это более вероятнее. темболее челси весь брайтон уже купил.
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Ответ Андрей
Сименое быстрее с Атлетико уйдет чем Артета из Арсенала.
Арсенал я привел в качестве условного примера. Замени на ливерпуль. Так лучше?)
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Ответ vzi
Ну вот артета уйдет когда-то, де дзерби на его место, и если он себя там проявит, то потом уже можно и в Мадрид. А не из Брайтона напрямую.
Сименое быстрее с Атлетико уйдет чем Артета из Арсенала.
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Ответ Владимир Владимирович
Особенно в Арсенале, где Артета самому Пепу конкуренцию создал
Ну вот артета уйдет когда-то, де дзерби на его место, и если он себя там проявит, то потом уже можно и в Мадрид. А не из Брайтона напрямую.
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Ответ vzi
Только не Де Дзерби, пожалуйста. Шаби Алонсо хотя бы игроком прочувствовал, что такое Мадрид и другие клубы с высоким давлением. Де Дзерби перед переходом в Мадрид пусть поработает хотя в условном Милане или Арсенале.
Особенно в Арсенале, где Артета самому Пепу конкуренцию создал
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Ответ Анвар Масимов
да у Реала сейчас нет соперников нигде . ни в ЛЧ , и тем более в Ла лиге
Реал Мадрид и сам себе может быть соперником...)Особенно в началах матчей..)
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Ответ Аврал
Ситуация у Карло конечно интересная.С одной стороны он говорит что из Реала сами не уходят(хотя есть случаи),с другой-можно быть уволенным очень быстро при отсутствии результата....а поезд с сборной Бразилии уйдёт.Так что почесать затылок придётся.)
Это вряд ли. Условный Милан не даст ему ни секунды на почесаться.
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Ответ Jason Williams
а какая команда без форварда и ключевых игроков будет за что-то бороться?
одно дело, когда игроки выбыли, а другое, когда ушел Бензема и на замену взяли Хоселу.
Понимаю, у Переса есть хитрый план и он его придерживается, но на сезон 2023 можно уж было в аренду взять хоть кого-то, хотя бы Икарди или другого полусбитого с опытом
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Ответ Shikari
Постоянно везти не может, Реал выезжает за счёт фантастической формы Родриго и Джуда. Но ведь они как Винни могут вылеть и что тогда? Без фоврада и ключевых игроков они собираются в ЛЧ с Сити или Баварией тягаться?
а какая команда без форварда и ключевых игроков будет за что-то бороться?
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Если выбирать из этих двух,то Алонсо,который знакомом с кухней Реала и топ футбола вообще
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Ответ n9mn977m27
Лучше Рауль
нет. какие у него достижения? вон Анри, Пирло и т. д. ставят сразу рулить большими клубами и что из этого вышло? Зидан скорее исключение, которое подтверждает правило. да и тренировал он Реал, в котором все топы были в расцвете.
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мне кажется будет совсем другой тренер.
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Только не Де Дзерби, пожалуйста.
Шаби Алонсо хотя бы игроком прочувствовал, что такое Мадрид и другие клубы с высоким давлением.
Де Дзерби перед переходом в Мадрид пусть поработает хотя в условном Милане или Арсенале.
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Я думаю то что Анчелотти остаётся в Реале уже вопрос решённый, так что вопрос можно откладывать как минимум на год.
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Ну нашли кандидатуру тренировать Реал - де Дзебра! Вы ещё глупого цыгана Луческу пригласите. Вызовите этого "развалителя футбольных клубов" с пенсии.
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Бразилия превратилась настолько в лузера, что они сами же решили отказаться от своих принципов и пригласили иностранца
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Там Калешин ведь освободился. Флорентино, не спи!
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Даже если у Анчи не будет трофеев это не повод его выгонять. Можно дать ещё шанс. Да понятно за два года один кубок это не уровень Реала. Но игра у команды при Анчи есть
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