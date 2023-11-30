У Анчелотти нет обязательств перед сборной Бразилии, есть договоренность. «Реал» рассматривает Алонсо и Де Дзерби в качестве замены
Будущее Карло Анчелотти в «Реале» по-прежнему остается неопределенным.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с тренером, истекающий в 2024 году, по схеме «1+1». Однако, как утверждают бразильские СМИ, у CBF есть «юридические гарантии» перехода Анчелотти в сборную Бразилии предстоящим летом.
По информации The Athletic, Бразильской конфедерацией футбола получила письменное подтверждение готовности Карло возглавить команду следующим летом.
Между CBF и Анчелотти действительно существует письменная договоренность, однако этот договор не является обязательным к исполнению.
Официальные переговоры могут начаться лишь с 1 января – ровно за 6 месяцев до истечения контракта Анчелотти с «Реалом». До этого времени CBF не намерена давать каких-либо комментариев.
В качестве замены Анчелотти, если он решит покинуть «Реал», клуб рассматривает Хаби Алонсо («Байер») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»), однако конкретных шагов для приглашения кого-либо из них клуб на данный момент не предпринимает.
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Жаль, только после Челси его в Мадриде не позовут, не за что будет. ;)
Понимаю, у Переса есть хитрый план и он его придерживается, но на сезон 2023 можно уж было в аренду взять хоть кого-то, хотя бы Икарди или другого полусбитого с опытом
Шаби Алонсо хотя бы игроком прочувствовал, что такое Мадрид и другие клубы с высоким давлением.
Де Дзерби перед переходом в Мадрид пусть поработает хотя в условном Милане или Арсенале.