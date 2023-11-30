У Анчелотти нет обязательств перед сборной Бразилии, есть договоренность. «Реал» рассматривает Алонсо и Де Дзерби в качестве замены

Будущее Карло Анчелотти в «Реале» по-прежнему остается неопределенным.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с тренером, истекающий в 2024 году, по схеме «1+1». Однако, как утверждают бразильские СМИ, у CBF есть «юридические гарантии» перехода Анчелотти в предстоящим летом.

По информации The Athletic, Бразильской конфедерацией футбола получила письменное подтверждение готовности Карло возглавить команду следующим летом.

Между CBF и Анчелотти действительно существует письменная договоренность, однако этот договор не является обязательным к исполнению.

Официальные переговоры могут начаться лишь с 1 января – ровно за 6 месяцев до истечения контракта Анчелотти с « ». До этого времени CBF не намерена давать каких-либо комментариев.

В качестве замены , если он решит покинуть « », клуб рассматривает (« ») и (« »), однако конкретных шагов для приглашения кого-либо из них клуб на данный момент не предпринимает.

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